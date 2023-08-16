الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

القوات المسلحة الأردنية تُسقط طائرة مفخخة قادمة من سوريا

الأردن
الأردن

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة قادمة من سوريا.

وصرح مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، بأن المنطقة العسكرية الشرقية أسقطت، اليوم، على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسئوليتها، طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة نوع "TNT" قادمة من الأراضي السورية.

وأوضح المصدر أن قوات حرس الحدود الأردنية وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وأشار المصدر إلى أن الطائرة التي تحمل مواد متفجرة من نوع (TNT)، تم التعامل معها من قبل فريق من سلاح الهندسة الملكي.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأي مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

وفي يونيو الماضي، أعلن الأردن إسقاط طائرة مسيرة آتية من سوريا، حيث أوضح الجيش في بيان أن قواته في المنطقة العسكرية الشرقية أسقطت طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية، لافتًا إلى أنها الثالثة خلال شهر يونيو.

الأردن.. إحباط محاولة لتهريب المخدرات باستخدام طائرة مسيرة

وفي يوليو الماضي، أحبط الجيش الأردني، محاولة لتهريب المخدرات بواسطة طائرة مسيّرة بدون طيار قادمة من الأراضي السورية.

وقال الجيش في بيان له آنذاك "قوات حرس الحدود الأردنية رصدت محاولة اجتياز"طائرة مسيّرة بدون طيار" الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، حيث تم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتبين أنها تحمل 2 كجم من مادة الكرستال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

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