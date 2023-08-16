الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات مكبرة لضبط الوصلات غير القانونية بمحافظات القناة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، عن استمرار الحملات المكبرة فى كل إقليم القناة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك لضبط ورفع الوصلات المخالفة غير القانونية لسرقة مياه الشرب، للحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقًا لمبدأ العدالة فى حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية.

وأكد اللواء عبدالحميد عصمت، أن الحملات المكبرة تستهدف مغاسل السيارات غير المرخصة المنتشرة في إقليم محافظات القناة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، والذين يسرقون مياه الشرب ويستخدمون كميات كبيرة منها فى غسل السيارات، ما يعد إهدارًا للمال العام ويحاسب عليها القانون، بالإضافة لفحص عدادات المياه وتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة، والتى يلجأ إليها البعض لسرقة مياه الشرب، وذلك هروبًا من إتباع الإجراءات القانونية لشروط التوصيل.

وقال اللواء رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إن تلك المخالفات تستنزف موارد الشركة وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات، وأن الشركة ستستمر في مواجهة تلك الممارسات من خلال الحملات المكبرة التى أطلقتها، وذلك تطبيقًا لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على جميع الخدمات بصورة قانونية، وحتى تستطيع شركة مياه القناة القيام بدورها على النحو الأمثل من أعمال الصيانة والتشغيل ورفع معدلات الجودة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وأضاف اللواء عبدالحميد عصمت، أنه تم تكليف لجنة من الرقابة والمتابعة، والقطاع التجارى، والإدارة العامة للتحصيل والخلسة، بالتنسيق مع مديرى الفروع والمناطق، لشن حملات مكبرة لسرعة ضبط كافة الوصلات الخلسة التى تتعدى على شبكات مياه الشرب، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد التعديات والمخالفات، وذلك للحفاظ على مقدرات الدولة، ورفع معدلات الجودة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأوضح أنه تم ضبط عدد من وصلات مياه الشرب غير القانونية، وذلك من خلال تلك الحملات لرفع وصلات الخلسة والتي يلجأ إليها البعض لسرقة المياه، لافتًا إلى أن الحملات تعمل على مدار الساعة، وتشمل قطاعات ومناطق محافظات إقليم القناة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

أكد اللواء عبد الحميد عصمت اللواء عبد الحميد عصمت اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة

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