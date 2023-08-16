قائمة بالكليات والمعاهد المتاحة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2023

قائمة الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية من ضمن الموضوعات التيب شغلت اهتمام الكثير، وتزامناً مع استمرار عمليات تسجيل الرغبات من قبل الطلاب بكافة أنحاء المحافظات.

وترصد “الدستور” في السطور التالية قائمة الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية، وفقاً لتعليمات التربية والتعليم العالي:

قائمة الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية