قائمة بالكليات والمعاهد المتاحة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2023
قائمة الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية من ضمن الموضوعات التيب شغلت اهتمام الكثير، وتزامناً مع استمرار عمليات تسجيل الرغبات من قبل الطلاب بكافة أنحاء المحافظات.
وترصد “الدستور” في السطور التالية قائمة الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية، وفقاً لتعليمات التربية والتعليم العالي:
قائمة الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية
- الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال)
- الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية
- الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية
- الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه
- الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة
- الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية
- الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر
- التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح
- التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال
- الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم
- الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم
- الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم
- الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية
- السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية
- السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان
- العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية
- العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية
- العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس
- العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس
- العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس
- العالي الفندقى بالاقصر إيجوث
- العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس
- العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده
- العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ
- العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ
- العالي ترميم الآثار بأبي قير
- العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول
- العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول
- العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول
- العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط
- العالي حاسبات و نظم تجمع أول
- العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر
- العالي خدمه اجتماعيه المنصوره
- العالي خدمه اجتماعيه بنها
- العالي خدمه اجتماعيه سوهاج
- العالي خدمه إجتماعيه اسوان
- العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد
- العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة
- العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية
- العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه
- العالي سياحة وفنادق الغردقة
- العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر
- العالي سياحه وفنادق بالإسماعيليةايجوث
- العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية
- العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم
- العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر
- العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر
- العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر
- العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية
- العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير
- العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة
- العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية
- العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا
- العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا
- العالي للدراسات الادبية كنج مريوط
- العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية
- العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية
- العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه
- العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث
- العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية
- العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير
- العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس
- العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال
- العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر
- العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش
- العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش
- العالي للغات 6 اكتوبر
- العالي للغات بمصر جديده
- العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره
- العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية
- الفراعنة العالي إدارة أعمال
- الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم
- الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم
- الفني التجارى باسوان
- الفني التجارى باسيوط
- الفني التجارى بالاسكندريه
- الفني التجارى بالروضه
- الفني التجارى بالزقازيق
- الفني التجارى بالعريش
- الفني التجارى بالمحله الكبرى
- الفني التجارى بالمطريه
- الفني التجارى بالمنصوره
- الفني التجارى ببنها
- الفني التجارى ببور سعيد
- الفني التجارى بدمنهور
- الفني التجارى بدمياط
- الفني التجارى بسوهاج
- الفني التجارى بشبرا
- الفني التجارى بطنطا
- الفني التجارى بقنا
- الفني التجارى بقويسنا
- الفني لترميم الآثار بالاقصر
- الفني للخدمة الاجتماعية بقنا
- الفني للفنادق الاسكندريه
- الفني للفنادق المطريه
- الفني للفنادق بور سعيد
- الفني للفنادق قنا
- القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول
- القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم
- القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية
- المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان
- المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات
- المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج
- المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ
- المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت
- المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت
- المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية
- المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة
- المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا
- المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة)
- المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية
- المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر
- المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة
- المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر
- المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية
- المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة
- المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة
- المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف
- المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة
- المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج
- المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات
- المعهد العالى للغات بأسوان
- المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم)
- المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى
- المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات
- المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى
- المعهد العالي للغات بالمنصورة
- المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر
- المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة
- المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية
- النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة
- النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة
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- أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية عربى و إنجليزي
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