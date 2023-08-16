محافظة أسيوط تنظم ورشة عمل بعنوان "بناء قدرات قوة العمل السكانية"

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية بناء قدرات قوة العمل السكانية بالوحدات المحلية بكافة الطرق الممكنة والتي من بينها تنظيم ورش عمل وندوات لتعزيز ورفع كفاءة مسئولي هذه الوحدات بالمراكز لدعم القضايا السكانية وكسب التأييد وهو ما تعمل عليه وحدة السكان بالمحافظة.

وأوضح اللواء عصام سعد إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة جهود المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني وتفعيل دور اللجان السكانية بالمراكز والقرى التابعة لوحدة السكان بالمحافظة والتي تعمل ضمن مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية".

وأشار محافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام عمل وحدة السكان وتنفيذ المبادرات والفعاليات المختلفة لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا الشأن خاصة مع الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للسيطرة على الزيادة السكانية غير المبررة والتي تتسبب في التهام جزء كبير من جهود التنمية وتتسبب في العديد من المعوقات في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وفي هذا الإطار نظمت وحدة السكان بمحافظة أسيوط ورشة العمل في مجال كسب التأييد وبناء الدعم بالقضايا السكانية للقيادات المحلية "رؤساء الوحدات المحلية القروية" وذلك في إطار بناء قدرات قوة العمل السكانية على مستوى مجالس المدن تنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية وتحت رعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وبمتابعة وحدة السكان المركزية برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل ضمن مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية لتفعيل التنسيق والتشبيك ورصد المشكلات المحلية وتنفيذاً للاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030 تنمية الاسرة المصرية نظمت وحدة السكان بمحافظة أسيوط التي تعمل تحت إشراف المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ.

وتضمنت الورشة تدريب المشاركين على (الدعوة وكسب التأييد , أهمية الدعوة وكسب التأييد , خطوات الدعوة وكسب التأييد ,تحديد قضية الدعوة , تحليل القضية , أختيار القضية ذات الأولوية , ونماذج عملية , كيفية تحديد الحلول البديلة ,مرحلة تصميم الدعوة , بناء الدعم , خطوات بناء الدعم , كيفية تحديد الجمهور المستهدف , أعداد الرسالة , آلية وضع الأطار الزمنى للخطة التنفيذية , تقييم النتائج).

حاضر في الورشة فتحي صلاح عامر مدير وحدة السكان بالمحافظة حيث قام بشرح وتعريف الدعوة لكسب التأييد وأهميتها وبناء مهارات الدعوة والخطوات التي يجب اتباعها للوصول للأهداف المرجوة والمحددة مسبقاً وخطة عمل الدعوة بالتنسيق والمشاركة مع شركاء العمل والمجتمع المدني فضلاً عن الرد على الاستفسارات والاسئلة وطرح مناقشة مفتوحة بين المشاركين والقائمين على الورشة في هذا الشأن ووضع حلول لبعض التحديات والعقبات التي تواجه تنفيذ خطة سير العمل موضحاً أن الهدف من ورشة العمل دعم قدرات رؤساء الوحدات المحلية القروية في كسب التأييد وبناء الدعم لتنفيذ مبادرات لحل مشكلات القضية السكاني.

وأوضح أحمد مدكور مدير مركز التدريب المحافظة، أنه تم تنفيذ ندوات توعية لعدد 320 من العاملين بالمحليات والمترديين على المركز من الأطفال والشباب وأولياء أمورهم على (القضية السكانية، زواج الاطفال، الادمان والتدخين، القيم الحياتية، اختيار شريك الحياه والتفاهم الاسري، تربية الاطفال، قيمة العمل، المواطنة والانتماء، الحقوق والواجبات) وذلك خلال خطة ربع السنوي 2023 بالتعاون والتنسيق وحدة السكان بالمحافظة ومركز التدريب بالديوان العام، مشيراً إلى اهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بهذا الشأن وتقديمه لكافة اوجه الرعاية والدعم وفقاً للامكانات المتاحة.

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