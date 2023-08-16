رحمة أحمد تتوج بالذهبية.. تألق لاعبي "البطل الأولمبي" بالبطولة العربية للجودو

حصلت رحمة أحمد، لاعبة المشروع القومي للناشئين، على الميدالية الذهبية في منافسات وزن 57 كيلو بالبطولة العربية للجودو والتي تقام بمدينة العلمين وتستمر حتى ١٨ من الشهر الجاري.

وجاءت ملك السيد في المركز الثاني، فيما احتلت مريم زهيري المركز الثاني في منافسات وزن 55 كيلو في البطولة ذاتها.

فيما حصلت آلاء السيد على المركز الأول في منافسات 55 كيلو بالبطولة العربية للجودو.

الجدير بالذكر أن البطولة العربية للجودو شهدت تألقا ملحوظا للاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي.

حيث شهدت منافسات البراعم للجودو أمس، تتويج ثنائي المشروع القومي للناشئين، يوسف محمد السيد من محافظة الغربية بالميدالية الذهبية، وحصد سعد محمد سعد من محافظة الدقهلية الميدالية البرونزية.

وشهدت منافسات الناشئين المقامة اليوم الأربعاء، بـ البطولة العربية للجودو العلمين 2023، تأهلت عدد كبير من لاعبي ولاعبات المشروع القومي إلى الأدوار النهائية، للمنافسة على ميداليات جديدة خلال فعاليات البطولة التي تشهد إقبالا كثيفا .

الأندية المصرية المشاركة في البطولة العربية

وجاء الأندية المشاركة كالتالي:

أكاديمية أيبون 2 - أكاديمية أيبون مصر - الاتحاد المصري للجودو - الاتحاد السكندري - الزمالك - الصيد الرياضي - المؤسسة العسكرية - المؤسسة العسكرية الهايكستب - المشروع القومي للناشئين - صيد المحلة - جزيرة الورد - مركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة - نادي أصحاب الجياد - نادي أعلي فاقوس - نادي الجيزة الجديدة الرياضي الخاص - نادي الحوار المصري - نادي الرحاب - نادي الرواد المصري - نادي الزهور - نادي الشمس - نادي الصيد الرياضي المحلة الكبرى - نادي الطيران - نادي بلدية المحلة - نادي بورفؤاد - نادي سبورتنج الاسكندرية - نادي سكة حديد طنطا مصر - نادي سموحة - نادي هليوبوليس - نادي وادي دجلة المعادي - المؤسسة العسكرية السويس.