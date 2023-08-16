جهاز تنظيم مرفق الكهرباء يكشف عن تقنية حديثة بالعداد مسبق الدفع توضح الأحمال الزائدة

ماذا لو لم يتم فصل التيار عند بلوغ العداد أقصي حمل؟

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، نصائح خاصة حول التعرف على الحالات التي يظهر فيها بشاشة العداد مسبق الدفع ومضات مضيئة باللون الأحمر، وماذا تعني هذه الومضات.

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنه عند ظهور كلمة "كارت" أو "أحمال" على شاشة العداد مسبق الدفع، فإن التقنية التكنولوجية المبرمج بها العداد، تُظهر حجم الأحمال التي بلغها العداد، وتؤشر الومضة الحمراء التي تظهر على شاشة العداد إلى بلوغ أحمال المشترك الحد الأقصى.

وذكر الجهاز، أنه عند بلوغ المشترك لأقصى حمل وتسجيل قراءة العداد لهذه الأحمال، وإشارة الشاشة الإلكترونية بالعداد مسبق الدفع لهذا المعدل، فإنه يجب على المشترك تخفيض الأحمال داخل منزله أو مكتبه أو المحال التجارية.

وأكد، أن ظهور الومضة الحمراء على شاشة العداد مسبق الدفع تفيد بأن المشترك بلغ أقصى حمل نهائي، ومن الضروري في هذه الحالة تخفيض الأحمال بشكل سريع، خاصة أن هذا الحمل يكون زيادة فوق قدرة تحمل العداد مسبق الدفع، مما يلزم معه تخفيض الأحمال لاستمرار التغذية الكهربائية لدى المشترك.

ماذا لو لم يتم فصل التيار عند بلوغ العداد أقصى حمل؟

وكشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن خصائص تعامل العداد مسبق الدفع مع استمرار التغذية الكهربائية عند بلوغ العداد أقصى حمل فوق قدرة أحمال العداد، موضحًا أنه في هذه الحالة تعمل التقنية التكنولوجية المبرمج بها العداد على فصل التيار ثلاث مرات، وفي كل مرة تكون بمثابة إنذار للمشترك بضرورة تخفيف الأحمال، وفي حالة عدم استجابة المشترك لهذه الإشارة، يتم فصل التيار نهائيًا من العداد ولن يُسمح بإعادته إلا عن طريق شركة توزيع الكهرباء التابع لها.