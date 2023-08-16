الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

متحف آثار مطروح.. حصنٌ تاريخى على أرض مصر فى عهد الرئيس السيسى

متحف آثار مطروح
متحف آثار مطروح

شهد قطاع الآثار والمتاحف، خلال السنوات الماضية، اهتمامًا استثنائيًا باعتباره إحدى أهم أدوات قوة مصر الناعمة.

ويُعد متحف آثار مطروح القومي أحد المشروعات القومية المهمة التي تم إنشاؤها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم افتتاحه في مارس عام 2018، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ويتكون متحف آثار مطروح من طابقين، ويضم 1062 قطعة أثرية من العصر الحجري وحتى أسرة محمد علي، حيث يلقي الضوء على ملوك مصر العظماء.

وظل متحف آثار مطروح لسنوات حلمًا من أحلام أبناء المحافظة من خريجي السياحة والآثار والمهتمين بالمجال، حيث تم طرح فكرة إنشائه خلال العهود السابقة، ولكن لم يتم اتخاذ قرار بتنفيذه فعليًا إلا في عهد الرئيس السيسي، ضمن حزمة المشروعات القومية التي يتم تنفيذها. 

ويهدف مشروع متحف آثار مطروح القومي إلى إلقاء الضوء على مدينة مرسى مطروح وتاريخها الحافل على مرّ العصور، كما يضم العديد من القطع الأثرية التي تبرز إنجازات ملوك مصر خلال العصور المختلفة منذ عهد الفراعنة، مثل تأمين الحدود وإقامة الحصون والقلاع بمنطقة الحدود الغربية.

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