تأكيد احتياطي الفوسفات في مصر.. مستقبل مشرق لصناعة الأسمدة

تعتبر مصر واحدة من الدول الرائدة عالمياً في انتاج واحتياطيات الفوسفات الخام، وهى المادة الأساسية لإنتاج الأسمدة الزراعية المتنوعة، ويمثل الفوسفات عنصراً أساسيًا في تحسين خصوبة التربة وزيادة إنتاجية المحاصيل، ومؤخرًا بدأت الثروة المعدنية فى تنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء بالعمل على تأكيد احتياطي الفوسفات في مصر، ما يشير إلى مستقبل مشرق لصناعة الأسمدة والتنمية الزراعية في البلاد.

مصر تمتلك احتياطيات هائلة من خام الفوسفات

تمتلك مصر احتياطيات هائلة من خام الفوسفات في مناطق مختلفة من البلاد، مثل الوادى الجديد، والبحر الأحمر، والقصير، وأسوان، ومع تطور التكنولوجيا وتحسين طرق استخراج وتصنيع الفوسفات، يمكن تحويل هذه الاحتياطيات إلى أسمدة فوسفاتية ذات جودة عالية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، كلف هيئة الثروة المعدنية فى العام الماضى بسرعة تأكيد وتقييم احتياطي الفوسفات فى مصر، وذلك للبدء فى إنشاء مصانع جديدة للاسمدة الفوسفاتية لتغطية الاحتياجيات المحلية فى الزراعة وتصدير المنتجات بعد عمل القيمة المضافة لها.

وتخطت نسبة إنجاز وتأكيد احتياطي الفوسفات الـ75%، وذلك من خلال عدد من شركات التعدين التابعة للدولة، كلا فى مناطق امتيازها، حيث المطلوب تأكيده خلال الفترة القادمة يصل إلى 90 مليون طن فوسفات.

وتلعب الأسمدة دورًا حيويًا في تحسين إنتاجية المحاصيل وضمان توفير الغذاء للسكان المتزايد في مصر وحول العالم، وبفضل احتياطياتها الكبيرة من الفوسفات، تمتلك مصر القدرة على تطوير صناعة الأسمدة المحلية وتلبية احتياجات الزراعة المتنوعة.

علاوة على ذلك، يمكن أن تكون صناعة الفوسفات مصدرًا مهمًا للدخل الوطني من خلال التصدير إلى الأسواق العالمية، وتتيح القدرة على تصدير المنتجات الفوسفاتية لمصر الفرصة لتحقيق إيرادات جديدة وتعزيز التبادل التجاري بين الدول المستوردة ومن أهمها الأسواق الأوروبية، والهند وماليزيا.

ويمثل تأكيد احتياطي الفوسفات في مصر خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة الزراعية وتطوير الصناعات المرتبطة، ومن خلال الاستفادة الجيدة من هذه الموارد، يمكن لمصر أن تصبح لاعبًا رئيسيًا في سوق الأسمدة العالمية وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي على المستوى الوطني والعالمي.

وتبذل الحكومة المصرية جهوداً كبيرة لتعزيز قطاع الفوسفات، فقد تم تطوير خطط استراتيجية لتحسين استخدام هذه الثروة الطبيعية وتعزيز قدرات التعدين والإنتاج، واستخدام تقنيات حديثة لتحسين عمليات استخراج الفوسفات.