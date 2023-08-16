الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"المصري" ينهي اتفاقه مع أحمد أيمن منصور ويتبقى توقيع العقود

أحمد أيمن منصور
أحمد أيمن منصور

أنهى أحمد أيمن منصور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اتفاقه مع المصري البورسعيدي للانضمام إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.

ورغم عودة أحمد منصور للزمالك بداية الموسم الجاري بعد إنتهاء إعارته لطلائع الجيش لكن ظروف إيقاف القيد التي يمر بها الزمالك حاليًا تسببت في عدم قيده بقائمة الفريق حتى الآن.

ولم يتم قيد أحمد منصور في قائمة الزمالك خلال الموسم الماضي وبالتالي مع عودته للنادي في الموسم الجاري يتطلب الأمر توقيع عقود جديدة ومعاملته كأنه صفقة جديدة وهو ما يمنع قيده بسبب عقوبة إيقاف القيد على النادي.

وقطع المصري شوطًا في المفاوضات مع اللاعب ويتبقى توقيع العقود بين الطرفين بعد الاتفاق على كل التفاصيل.

أحمد أيمن منصور المصرى البورسعيدى المصرى الزمالك نادي الزمالك

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