الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يشهد تتويج الفائزين بمنافسات البطولة العربية للجودو

البطولة العربية للجودو
البطولة العربية للجودو

يشهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، منافسات الأشبال اليوم في البطولة العربية للجودو، والتي تقام بالعلمين وتستمر حتى 18 أغسطس الجارى، بمشاركة الكثير من الدول العربية.

ومن المقرر أن يقوم الدكتور أشرف صبحي بتسليم الميداليات وكأس البطولة للفائزين من منافسات اليوم في البطولة عقب انتهائها.

وانطلقت، منذ قليل، منافسات الفترة المسائية للاشبال فى البطولة العربية للجودو، التى تقام فى العلمين وتستمر حتى 18 أغسطس الجارى.

وفازت رحمة أحمد، لاعبة للمشروع القومي للناشئين، على نور تامر، في منافسات 57 كيلو.

فيما حقق اللاعبين المصريين  أول 3 مراكز، حيث حقق المركز الأول والميدالية الذهبية على حلمى، المركز الثانى والفضية إياد محمد، وعلى مستوى المركز الثالث والبرونزية ياسين ياسر، أحمد العوضى الثالث مكرر من الكويت.

ويشارك 30 فريقا مصريا، في البطولة العربية للجودو، بمدينة العلمين الجديدة بـ 192 لاعبا ولاعبة في البطولة، التي تُقام في الفترة من 15 إلى 18 أغسطس الجاري، ذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، والذي يشهد العديد من الفعاليات، منها حفلات لكبار نجوم الوطن العربي وأضخم الأحداث الفنية والرياضية.

وتبدأ المنافسات في الفترة الصباحية من التاسعة حتى الواحدة والنصف مساء، لأوزان 34 كجم، 38 كجم، 42 كجم ، 46 كجم، 50 كجم، 55 كجم، على مستوى الذكور، أوزان كجم 52، 57 كجم، 63 كجم، 70 كجم، 78 كجم، فوق 78 كجم، على مستوى الإناث، حيث تقام الأدوار التمهيدية والنهائية و التتويج.

وفى الفترة المسائية تقام منافسات أوزان 60 كجم، و66 كجم، و73 كجم، و81 كجم، وفوق 81 كجم، على مستوى الذكور، وعلى مستوى الاناث أوزان 32 كجم، و36 كجم، و40 كجم، و44 كجم، و48 كجم  للأدوار التمهيدية والنهائية والتتويج أيضا.

وعقب انتهاء الفترتين الصباحية والمسائية يقام في السادسة مساء حتى السادسة والنصف الميزان الرسمي للناشئين والناشئات وكذلك الكشف عن بدل المباريات.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة البطولة العربية للجودو بمدينة العلمين الجديدة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة العلمين الجديدة الفنية والرياضية

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