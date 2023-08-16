حبس عاطل لحيازته 4.5 كيلو حشيش بقصد ترويجها بالدخيلة غرب الإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار وحيازة 4.5 كيلو من مخدر الحشيش وسلاح أبيض مطواة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.



تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بورود معلومات سرية بقيام عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذا من دائرة قسم شرطة الدخيلة مسرحا لذلك.



عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,500 كيلو جرام وسلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.