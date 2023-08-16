الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص 655 رأس ماشية في قافلة بيطرية بقرية إدفا بسوهاج

ماشية
ماشية

نظَّمت كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج قافلة بيطرية مجانية لفحص وعلاج الحيوانات والدواجن بقرية ادفا بمركز سوهاج، حيث تم فحص وعلاج 655 حالة مرضية من "أبقار وجاموس وأغنام وماعز ودواب"، وذلك من خلال عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب بالكلية.

وأكد النعماني، أن الجامعة تسعى دائمًَا إلى إطلاق قوافلها المجانية للأماكن الأكثر احتياجًَا في مختلف قرى ومراكز المحافظة وخاصة النائية منها، وذلك للفحص والعلاج والتوعية والإرشاد بأخذ الاحتياطات اللازمة نحو التعامل مع الحيوانات المريضة والأمراض التي تنتقل بين الإنسان والحيوانات، وكذلك طرق الحفاظ على تنمية الثروة الحيوانية؛ وذلك تحقيقًا لتوجهات جهود الدولة المصرية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنيها في كل أنحاء الجمهورية، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأوضح الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن رئيس الجامعة، وجّه باستمرار إطلاق القوافل المجانية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع مراكز الإقليم، بهدف إجراء الكشف، وتقديم العلاج بالمجان، وتوعية المواطنين من خلال عقد الندوات والمحاضرات التي تخدم هذه القرى.

وأضاف الدكتور أسامة حسن أبوشامة، عميد الكلية، إن القافلة قامت بعلاج وفحص عدد من الحالات المرضية، وتنوعت بين طب الحيوان من أمراض باطنة وأمراض معدية وتشخيص حمل وحالات جراحة، إلى جانب إجراء عدد من العمليات لبعض الحيوانات التي احتاجت التدخل الجراحي.

كما أدت القافلة دور وقائي للحيوانات غير المريضة من خلال مكافحة الطفيليات الخارجية عن طريق الرش بالمبيدات الحشرية والطفيليات الداخلية بتجريع مضادات الديدان لكل الحالات المترددة، موضحًا أن القافلة شهدت إقبالًا كبيرًا، حيث قدَّم الأهالي الشكر والتقدير للقائمين على تنفيذ القافلة لجهودهم المبذولة للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأضاف الدكتور محمد حسني الرشيدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أنه شارك في القافلة عدد ١٢ من أعضاء هيئة تدريس والهيئة المعاونة بالكلية، وعدد ٣٥ طالبًا من الفرقة الرابعة والخامسة بالكلية، موضحًا أن هذه القوافل لها أيضًا دور مهم في التدريب العملي للطلاب، وذلك لتأهيلهم لسوق العمل البيطرية بعد التخرج، حيث يتم تدريبهم على كيفية التعامل مع الحالات المرضية وطرق التواصل الصحيحة مع أصحابها.

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