الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بكين: تعافي الاقتصاد الصيني في مرحلة ما بعد جائحة كورونا "صعب"

الاقتصاد الصيني
الاقتصاد الصيني

قالت السلطات الصينية، إن تعافي الاقتصاد الصيني في مرحلة ما بعد  جائحة كورونا سيكون صعبا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرةالإخبارية منذ قليل.

نشرت بكين في الأسابيع الماضية أرقاما إحصائية أظهرت معاناة اقتصادها للتعافي من حقبة كوفيد-19، ما دفع الرئيس الأميركي جوبايدن للتحذير من أن هذه المشكلات تجعل من الصين "قنبلة موقوتة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين إنه "في أعقاب الانتقال السلس من الوقاية والسيطرة على الوباء، تعافي الصينالاقتصادي هو تطور أشبه بتماوج وعملية متعرجة ستواجه بلا شك صعوبات ومشكلات".

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