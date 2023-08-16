الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جامعة حلوان: نعمل دائمًا على تطوير منظومة الطلاب الوافدين

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

  قال رئيس جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل، إن الجامعة تعمل دائما على تطوير منظومة الطلاب الوافدين وجذبهم من جميع دول العالم وزيادة أعدادهم؛ بهدف تعزيز الثقافة وتبادل الخبرات بين الطلاب، في إطار رؤية الجامعة لتكون وجهة جذب للطلاب العرب والمتميزين في مختلف التخصصات ودعم جهود تعزيز التعاون مع كل الهيئات والمؤسسات التعليمية؛ من أجل توفير السبل والآليات اللازمة لجذب الطلاب وتوفير برامج تعليمية ملائمة لاحتياجاتهم. 
جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة حلوان، اليوم الأربعاء الدكتور عبد الله الحراحشة، الملحق الثقافي للمملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون الثقافي والأكاديمي بين الجامعة والأردن، ودراسة زيادة عدد الطلاب والباحثين الأردنيين الوافدين إلى الجامعة، وتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين. 
وأعرب الدكتور قنديل عن استعداد الجامعة لتوفير كل الدعم والإمكانيات لتحقيق هذه الأهداف، وتعزيز التبادل الثقافي بين الجامعة والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيرا إلى ضرورة تعزيز أعداد الوافدين بجامعة حلوان وتوسيع قاعدة الطلاب الوافدين والاستفادة من تنوع الثقافات والخلفيات العلمية في إثراء البيئة التعليمية بالجامعة.
من جانبه، أوضح الدكتور عبدالله الحراحشة، أن المملكة الأردنية تنظر لجمهورية مصر العربية باعتبارها امتدادا لأبناء الشعب الأردني ليس فقط على الصعيد التعليمي ولكن على كافة الأصعدة .
وأعرب الملحق الثقافي للمملكة الأردنية الهاشمية عن سعادته بهذا الاستقبال الحافل، موضحا أهمية ومحورية التعاون بين مصر والأردن.
وأكد المسئول الأردنى الاستعداد التام لتقديم الدعم اللازم لتعزيز التعاون مع جامعة حلوان، مشيدا بجهود جامعة حلوان في تعزيز التعليم والبحث العلمي.

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