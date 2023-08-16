الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تحليق 23 رحلة بالون طائر تقل 470 سائحًا فى سماء الأقصر

البالون الطائر
البالون الطائر

حلقت في سماء الأقصر، اليوم الأربعاء، 23 رحلة بالون طائر تحمل على متنها 470 سائحًا من جنسيات مختلف أنحاء العالم في نزهة ترفيهية في سماء الأقصر لمشاهدة المعابد والمقابر الأثرية.
وقال أحمد عبود، رئيس اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر- في تصريح اليوم- إن طياري مطار البالون أطلقوا أكثر من بالون اختبار للطقس، وتبين لهم أن حركة الطقس مناسبة للإقلاع، وعلى الفور صدر القرار من سلطات الطيران المدني باستئناف الرحلات، وأجرى السائحون رحلاتهم معبرين عن سعادتهم للقيام بهذه السياحة المميزة لمشاهدة الآثار والمعابد المنتشرة بالبر الغربي.
وأشار إلى أن رحلات البالون تعد من أهم رحلات المغامرة في العالم، حيث إن الأقصر إحدى أشهر المدن العالمية في هذا المجال، لما تتمتع به من جو دافئ واستعدادات مكثفة، موضحًا أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التي تعمل بالبالون الطائر، حيث تحتل المركز الثالث عالميًا.

 

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