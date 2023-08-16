الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: صناديق قمامة جديدة وحملات نظافة بشوارع ديروط

توزيع صناديق قمامة
توزيع صناديق قمامة

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم توزيع دفعة من صناديق القمامة الجديدة بمركز ديروط طبقًا للخطة الموضوعة في هذا الشأن، في إطار خطة المحافظة لرفع مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري وتسهيل عمل سيارات جمع القمامة والقضاء على إلقاء القمامة بالشوارع.

وأضاف محافظ أسيوط أنه سيتم توزيع صناديق قمامة على باقي المناطق وفقًا لخطة التوزيع وفور توافر دفعات جديدة للقضاء على تراكمات القمامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحقيق رضاء المواطنين.

وأشار اللواء عصام سعد إلى اهتمامه وتقديمه لكل أوجه الدعم وتذليل العقبات وتوافر الإمكانات قدر الإمكان لرفع مستوى منظومة النظافة ككل خاصة بالشوارع والميادين طوال اليوم خلال الفترتين الصباحية والمسائية، موجهًا جميع رؤساء المراكز والأحياء بتفعيل دوريات بصفة مستمرة لرفع وإزالة المخلفات والقمامة من التجمعات.

من جهته، أوضح محمود نجار، رئيس مركز ومدينة ديروط، أنه تم البدء في توزيع صناديق قمامة جديدة بعدد من الشوارع والميادين خاصة المناطق الأكثر احتياجًا وبها تجمعات قمامة كبير، والتي من بينها (المدخل الجنوبي، وشارع بورسعيد وبجوار موقف ملوى، وبجوار مدرسة التحرير وبجوار المحلج، وشارع الثانوية العسكرية وبجوار المدرسة الصناعية العسكرية بنين وأمام شارع الملك فيصل، وشارع المعلمين وبجوار المعهد الديني، ومجمع المدارس وبجوار مدرسة التجارة والإعدادية العامة، وأمام جميع مدارس ديروط شرق وغرب، منطقة حي حسام كيلاني، وأول شارع المستقبل ونقطة المطحن وبجوار الجامع البحرى وشارع الجمهورية وشارع السجل القديم ونقاط التجمع بحي حسام كيلاني)، وذلك لتجميع القمامة بها لتسهيل تفريغها بواسطة معدات وسيارات الحملة الميكانيكية للوحدة المحلية ونقلها إلى الأماكن المخصصة، لافتًا إلى المتابعة والمرور الدوري لرفع المخلفات والقمامة من التجمعات خلال حملات تتم خلال الفترتين الصباحية والمسائية، مناشدًا المواطنين بالالتزام بإلقاء القمامة داخل الصندوق والحاوية للحفاظ على نظافة المدينة والمنظر الجمالي للشوارع والميادين.

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الارتقاء بمستوى الخدمات الثانوية العسكرية الحملة الميكانيكية الشوارع والميادين الصناعية العسكرية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المخلفات والقمامة المناطق الأكثر احتياجا بالشوارع والميادين تراكمات القمامة حفاظ على البيئة رفع المخلفات والقمامة عصام سعد محافظ أسيوط محافظ أسيوط مستوي الخدمات المقدمة

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