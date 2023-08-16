الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في ذكرى ميلاد وفاة صاحب مقولة "هيه أنت"..ممدوح فرج أشهر بطل ملاكمة

ممدوح فرج
ممدوح فرج

ولد وتوفي في نفس اليوم، كان أشهر مصارع وملاكم منذ صغره، ذلك هو ممدوح فرج الذي عشق الألعاب القتالية التي ورثها عن أسرته، فكان والده الملاكم الشهير "محمد فرج"، واستطاع أن ينمي موهبته التي وصل بها للعالمية.

وبالتزامن مع ذكرى ميلاد ووفاة ممدوح فرج، نقدم لكم من خلال هذه السطور كيف برع ممدوح فرج بعالم الألعاب القتالية التي عن طريقها نشر اسم مصر بالعالم:

  • برع ممدوح فرج في الملاكمة، حيث استطاع تحقيق العديد من البطولات فيها وأصبح بطل أوروبا في الملاكمة، حيث سافر إلى النمسا لتلقي تدريبات في الملاكمة وهناك تقابل مع أحد منظمي بطولة مصارعة المحترفين وأوضح له أن المصارعة أكثر من الملاكمة انتشارًا ولذلك غير مساره إلى المصارعة لأول مرة.
  • حصل ممدوح فرج على الجنسية النمساوية ولعب باسم النمسا فى مدينة هانوفر الألمانية عام 1976، واستطاع أن يحقق 6 بطولات أوروبية، فحصل على بطولة العالم في المصارعة الحرة 5 مرات، ثم عاد لمصر خلال عام 1991.
  • يعتبر فرج واحدا من أساطير رياضة الملاكمة، حيث أطلق عليه لقب "هوجان المصري" وذلك بعدما هزم المصارع العالمي كلوز فالاس الذي اشتهر بقدرته على تحريك شاحنة حمولتها 100 طن في أكاديمية الشرطة عام 1994.
  • بعد نجاح شهرة كبيرة بعالم المصارعة اعتزل ممدوح فرج عام 1996، وأنهى مسيرته بمباراة له أمام المصارع العالمي هيركليز فيرناندو، وهزمه فيها وسط حضور 17 ألف متفرج.
  • دخل فرج عالم التقديم، وقدم برامج تليفزيونية متخصصة في المصارعة، وأبرز برامجه "المصارع" و"لمس أكتاف"، وكان له حضور متميز وخاص بجملته الشهيرة “هيه أنت”.

وشارك ممدوح فرج أيضًا ببعض الأعمال الدرامية والسنيمائية والدراما، وهي فيلم "رغبات"، وفيلم "علقة موت"، والسيت كوم الشهير "راجل وست ستات 7"، وفيلم "عمر وسلمى 3".

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