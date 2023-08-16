إصابة مواطن صدمته سيارة أثناء عبوره طريق إسكندرية الصحراوى

أصيب مواطن صدمته سيارة، اليوم الأربعاء، أثناء عبوره طريق إسكندرية الصحراوي.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا من الخدمات الأمنية فى طريق إسكندرية الصحراوي، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.