الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طرح السكر فى البورصة المصرية للسلع وغدًا تداول أول جلسة

عشماوي
عشماوي

 

 

صرح الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع بأنه اتساقاً مع سياسة الدولة المصرية وتوجه الحكومة لتنظيم أسواق السلع الاستراتيجية والأساسية منها، وكذا العمل على إتاحة السلع وتوافرها فى منافسة متكافئة تتميز بالشفافية، إضافة إلى ضبط أسواق السلع واستقرار أسعارها من خلال إنشاء علاقة تداول مباشرة بين كل من المنتجين السلع والمصنعين وكل عناصر سلاسل الإمداد، فقد تم التوافق مع البورصة المصرية للسلع على أن تقوم شركات إنتاج السكر بطرح كميات من السكر للبيع من خلال منصة البورصة المصرية للسلع لصالح شركات الصناعات الغذائية وشركات التوزيع والتجار وشركات التعبئة.


فى هذا الإطار تعلن البورصة المصرية للسلع بضرورة قيام الشركات العاملة في سلعة السكر بتسجيل عضويتها في البورصة المصرية للسلع عبر الرابط http://www.emx.com.eg/MembersReg.aspx
هذا وتنوه البورصة المصرية للسلع عن أن أول جلسة تداول ستكون يوم الخميس الموافق ١٧ أغسطس ٢٠٢٣.


وقد أفاد عشماوى بأن سلعة السكر عند طرحها ستكون السلعة الرابعة التي يتم طرحها للتداول عبر منصة البورصة المصرية للسلع بعد نجاح طرح سلع القمح والذرة الصفراء والردة.


واشار أ .د إبراهيم عشماوى إلى أنه جار دراسة المزيد من السلع الأخرى لطرحها للتداول بالبورصة المصرية للسلع.

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