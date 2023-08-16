الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"كان حبًا متخفيًا".. كواليس زواج أبية فريد وسعيد شيمي

أبية فريد
أبية فريد

حياة أبية فريد أول مديرة تصوير والمخرج سعيد شيمي مليئة بالأسرار والحكايات إلى أن رحلت عن عالمنا عام 1981، في كتاب "أثر الفراشة.. أبية فريد" للناقدة والكاتبة عزة إبراهيم، كشفت الكثير عن هذه العلاقة، فقالت: “طوال فترة السنة الأولى ظّلا أبية وسعيد زملاء فقط والإعجاب المتخفي، فقد كان على سعيد شيمي الذي قرر وقتها أن يكون مستقّلا عن أسرته أن يجري فور انتهاء اليوم الدراسي في المعهد”.

وتابعت: ثم بعد ذلك بعمله في محل أخواله "قويدر" أمام سينما مترو في وسط البلد، والذي ظل يعمل فيه طوال فترة دراسته في المعهد، وأحيانًا بعد تخرجه، فحينما كانوا يحتاجونه ولا يجدون من يتولى العمل كانوا يستعينون به، فأولاد خاله الذين تولوا إدارة المحلات فيما بعد كانوا وقتها ما زالوا صغارا، وحتى حينما أصبح مديرًا للتصوير.

واستكملت: كما يقول كان يذهب للمحل ليعمل فيه حينما يحتاجه خاله، وهناك قابل الكثيرين ممن يعرفهم من الوسط السينمائي، وتعرف أيضًا على كثير منهم، وفي إجازة صيف السنة الأولى في المعهد 1969-1968 كان يذهب للمحل كل  يوم ما عدا يوم السبت الذي كان يوم إجازته، وفي أحد الأيام مرت أبية فريد من أمام المحل.

وهي في طريقها إلى مدرسة "بروفيلي" فوق الأمريكيين والتي كانت تتعلم فيها التفصيل، فقد كانت هذه إحدى هواياتها المتعددة، توقّفت أمام المحل حينما رأته، فتحدثا معًا وصارا أصدقاء بجانب كونهما زملاء، وحتى ذلك الوقت لم تكن مشاعر الحب والاعترافات قد بدأت بعد، وفي تلك السنة سافرت أبية فريد والمخرجة مها المشري مع زملائهما في المعهد في رحلة المعهد إلى الأقصر وأسوان، ولم يسافر معهما سعيد شيمي.

وأشارت إلى أن العام الدراسي الثاني بدأ عام 1969، وهما أكثر قربًا، لكن أيضًا دون أي اعترافات واضحة بالحب، وظلًا كما هما يتحدثان معًا كثيرًا، ويقضيان معظم وقتهما معًا، ولأنه كان يسكن في وسط البلد وهي تسكن في المنيرة بقرب شارع القصر العيني، فقد كان يمشي من بيته في عابدين لينتظرها في محطة الأتوبيس ليستقلاه معًا في طريقهما إلى المعهد في الهرم، وفي العودة يصحبها معه في تاكسي، فقد كان عليه أن يلحق بعمله في المحل في الساعة السادسة موعد ورديته.

أبية فريد أول مديرة تصوير سعيد شيمي كتاب أثر الفراشة أبية فريد الكاتبة عزة إبراهيم سينما مترو في وسط البلد الأقصر وأسوان وسط البلد

الأكثر قراءة

زيادة جديدة فى الأجور لهؤلاء الموظفين.. والصرف بأثر رجعى

تصدرت التريند.. القصة الكاملة لحديث مادلين طبر عن احتجاز الزعيم عادل إمام

مصدر: الطائرة الخاصة التى توجهت من مطار القاهرة إلى زامبيا لا تحمل الجنسية المصرية وخضعت للتفتيش

الرئيس السيسى: لا شهادة وفاة لأى شىء فى مصر وإحنا مع بعض

الرئيس السيسى يلتقى عمد ومشايخ وأهالى مطروح

بينها أمن حدودنا الغربية.. ما دلالات زيارة الرئيس السيسى إلى السلوم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

لماذا لم يُحاكم هؤلاء الشيوخ بتهمة التحريض على القتل؟

محاسن السنوسي

برامجنا فى الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس

إصابة فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى واختناق العشرات بالغاز فى نابلس