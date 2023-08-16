جبل موسى ومعابد الأقصر.. 10 مواقع أثرية لا يمكن تجاهلها عند زيارة مصر

أكد موقع "ذا ترافيل" الكندي، أن مصر لها تاريخ مثير للاهتمام، ما يجعلها من أكثر المناطق السياحية الجاذبة في العالم، حيث تضم 10 مواقع لا يمكن للزائر تجاهلها عند السفر إليها.

وتابع أن هذه المواقع القديمة في البلاد وقصصها تلقي مزيدًا من الضوء على تاريخ هذه الحضارة العظيمة، فالأرض المعروفة الآن باسم مصر لها تاريخ طويل، حيث كانت مملكة موحدة منذ 3100 قبل الميلاد، حيث تعتبر مصر واحدة من أقدم دول العالم، ومنذ نشأتها شهدت على بعض الحكام العظام وفترات ازدهار لا مثيل لها في العالم وحققت الكثير من الإنجازات بما في ذلك الكتابة الإبداعية والفن والمآثر الهندسية الرائعة.

وأضاف أنه بالرغم من احتلال مصر من قبل الغرباء في فترات مختلفة منذ عصور ما قبل الميلاد وحتى القرن العشرين، فإنها لا تزال تحتفظ بأهميتها التاريخية وهويتها القوية، وتحولت اليوم في القرن الـ21 للمواقع التاريخية الأكثر إثارة للإعجاب في العالم، والتي يعود تاريخ بعضها إلى آلاف السنين وتتميز بقصص مثيرة للاهتمام.

1- النواميس في سيناء

تشتهر مصر بمقابرها التي ظلت لآلاف السنين، لكن النواميس يبرز بشكل خاص من بين المقابر الأخرى، وعلى الرغم من أنها لا تحظى بشعبية كبيرة، يُعتقد أن هذه الهياكل الحجرية التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ هي مقابر حجرية، وتوجد في عدة أجزاء من صحراء سيناء ومنتشرة في مصر والأردن وحتى اليمن.

وأوضح الموقع أن هذه المنطقة أنشأت خلال الفترة من عام 4 آلاف وحتى 3150 قبل الميلاد، وإلى جانب التصميم الغريب الذي يشبه خلية النحل للمباني القديمة، فإن موقعها في وسط الصحراء وحدها يجعلها مثيرة للاهتمام للغاية وتستحق الزيارة.

2- معابد أبو سمبل

معابد أبو سمبل عبارة عن معبدين ضخمين تم إنشاؤهما بناءً على أوامر رمسيس الثاني لعرض القليل من القوة المصرية وتم إنشاء المعابد في الأصل في القرن الثالث عشر قبل الميلاد على حدود مصر، وكانت تضم أربعة تماثيل عملاقة لرمسيس الثاني جالسًا.

ظلت هذه المعالم الأيقونية في مكانها لآلاف السنين حتى الستينيات، عندما تم نقل المجمع بأكمله إلى أرض مرتفعة لإنقاذه من مياه النيل المرتفعة، واليوم، تعد المعابد من بين أفضل المواقع القديمة في مصر ويمكن العثور عليها بالقرب من قرية أبو سمبل الحديثة، ومن المحتمل أن تكون الهياكل مثيرة للإعجاب كما كانت منذ آلاف السنين.

3- جبل سيناء

يُعرف جبل سيناء أيضًا باسم جبل موسى في مصر، وهو جبل تاريخي في شبه جزيرة سيناء وهو مزار ديني لليهود والمسيحيين والمسلمين من جميع أنحاء العالم، حيث يقع عند سفح الجبل دير سانت كاترين وهو أقدم دير مسيحي مأهول في العالم. هذا الدير هو أيضًا موطن لأقدم مكتبة في العالم، والتي تضم أعمالًا أدبية قديمة ونادرة، بما في ذلك أقدم لوحة معروفة ليسوع المسيح.

4- وادي الملوك

اتخذ أفراد العائلة المالكة المصرية الحياة الآخرة على محمل الجد، ولهذا السبب غالبًا ما أمضوا سنوات في تصميم مقابر مثل وادي الملوك، المعروف الآن باسم مواقع المقابر الأكثر تفصيلاً في التاريخ المصري.

يقال إن الوادي يحتوي على أكثر من 50 مقبرة وغرفة، والتي تم تصميمها بشكل متقن مع صور الحياة الآخرة من الأساطير المصرية ومليئة بالممتلكات التي غالبًا ما يعتقد أنها ضرورية في الحياة الآخرة، حيث تم دفن العديد من الأشياء، من الملابس والأقنعة والذهب والنبيذ والحيوانات الأليفة للنبلاء والأسلحة، إلى جانب الجثث المحنطة في مقابر وادي الملوك.

تعد هذه المقابر نقطة جذابة للغاية لدرجة أنها غالبًا ما استهدفت من قبل لصوص المقابر وصائدي الكنوز وعلماء الآثار، واليوم، تحول وادي الملوك أحد أكثر الوجهات المرغوبة في مصر، ويعتقد الكثيرون أن هناك الكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام التي لم يتم اكتشافها بعد في الموقع.

5- معبد الأقصر

ربما يكون معبد الأقصر أشهر معبد أقيم في مصر القديمة، حيث بدأ بناء المعبد في عام 1400 قبل الميلاد من قبل أمنحتب الثالث، واستمر بناؤه من قبل الفراعنة الآخرين، بما في ذلك توت عنخ آمون وحورمحب ورمسيس الثاني.

كان يُعتقد أنه المعبد الذي توج فيه الفراعنة، ولا يزال اليوم أحد أشهر المواقع التاريخية في مصر ؛ إنه مثير للإعجاب بفناءاته المذهلة وتماثيله المهيبة المصنوعة من الحجر الرملي.

6- نهر النيل

يعد نهر النيل في مصر سمة طبيعية تحتل جزءًا كبيرًا من تاريخ مصر الطويل، حيث كان المسطح المائي هو السبب الوحيد وراء ازدهار مصر ونموها بسرعة لتصبح واحدة من أكثر الحضارات شهرة في العالم.

استقر المصريون الأوائل على ضفاف هذا النهر وقاموا ببناء المنازل وزرع المحاصيل والحيوانات الأليفة في المنطقة، واليوم يتم تقديم العديد من الرحلات البحرية في نهر النيل في مصر، لذلك عندما تكون في البلاد، اختر من إحدى هذه الرحلات لاستكشاف النهر التاريخي وتقديره بشكل أفضل، وهو أيضًا أطول نهر في العالم.

7- تمثال أبو الهول بالجيزة

يكتنف تمثال أبو الهول بالجيزة (الذي به أنفاق وأسرار أخرى) التاريخ والأساطير، حيث يبلغ ارتفاعه أكثر من 65 قدمًا (20 مترًا) وطوله 240 قدمًا (73 مترًا) ويعود تاريخه إلى حوالي 2500 قبل الميلاد، وهو أحد أكبر المنحوتات وأقدم المعالم الأثرية في العالم.

يتميز التمثال المصنوع من الحجر الجيري برأس ضخم منحوت للملك خفرع يرتكز على جسم ضخم لأسد، على الرغم من أنه يحاول ببساطة إحياء ذكرى الملك خفرع، إلا أن تمثال أبو الهول يحتوي على ما هو أكثر.

8- مكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية هي مكتبة ضخمة في الإسكندرية تم إنشاؤها كنسخة حديثة من مكتبة الإسكندرية التاريخية، والتي كانت معروفة في جميع أنحاء العالم القديم، والمكتبة هي موطن لملايين الكتب التي تغطي مجالات مختلفة، من تاريخ مصر إلى تاريخ الكتابة وغيرها الكثير.

تم بناء المكتبة بالقرب من موقع مكتبة ألكسندرا القديمة وزيارتها هي أقرب ما يمكن أن يشعر به المرء مثل هيرودوت وأفلاطون والعديد من المفكرين اليونانيين الآخرين الذين سافروا من اليونان إلى مكتبة الإسكندر في العصور القديمة لاكتساب المعرفة.

9- أبيدوس

أبيدوس هي واحدة من أقدم المدن في التاريخ المصري وموقع للعديد من المعابد الرائعة التي أقيمت في مصر القديمة. تُعرف المدينة القديمة أيضًا باسم مقابر الفراعنة المصريين، حيث كان يُعتقد أنها مدخل العالم السفلي، واليوم، لا تزال المدينة مذهلة كما كانت منذ آلاف السنين، ربما لأنها تقع في مكان بعيد ويصعب الوصول إليها مقارنة بالمواقع التاريخية المصرية الأخرى.

10- الهرم الأكبر بالجيزة

يعد الهرم الأكبر في الجيزة، أكثر الأشياء إثارة للإعجاب في التاريخ المصري وأيضًا أحد أكثر الأعمال إثارة للإعجاب للبشرية.. الهرم هو أقدم عجائب الدنيا السبع في العالم القديم والوحيد الذي لا يزال قائما.