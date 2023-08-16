تفاصيل افتتاح أول وحدة لاستقبال حالات الحوادث بالمستشفى الجامعي في بني سويف

تحدث الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عن افتتاح أول وحدة لاستقبال حالات الحوادث بالمستشفى الجامعي في بني سويف، مؤكدا أنه كان هناك قسم حوادث منذ إنشاء المستشفى، والجديد هو افتتاح قسم رعايات مركزة خاصة بالحوادث.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن ذلك النوع من الوحدات يعد نوعا جديدا من الرعايات المركزة، إذ يتم عمل تقرير فيه تحت إشراف قسم الرعايات الحرجة مع التخصصات الأخرى من عظام وأوعية دموية وجراحة.

وتابع: "كان المرضى قبل ذلك، يدخلون قسم الحوادث، ومن ثم يتم توزيعهم على الأقسام، لذلك تم العمل على إنشاء وحدة منفصلة للرعايات الحرجة للحوادث والمصابين"، موضحا أن هناك 32 سريرا بالإضافة إلى أسرة الرعايات الحرجة في المستشفى الجامعي".

وأكد رئيس جامعة بني سويف، أن هذه الوحدة سيشرف عليها أساتذة في كل التخصصات تحت إشراف رئيس قسم الرعايات الحرجة، موضحا أنها تعد إضافة كبيرة بعد ما كان هناك مشكلة في نقص عدد أسرة الرعاية.

وتوقع الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، أن الوحدة المتميزة الجديدة لرعايات قسم الحوادث تحدث انفراجة كبيرة للغاية في المحافظة، حيث إن المستشفى الجامعي بجامعة بني سويف لا تستقبل أبناء المحافظة فقط بل أيضا المرضى من جنوب الجيزة وشمال المنيا ومحافظة الفيوم، موضحا أن هناك حوالي 4 طرق سريعة لذلك ترتفع نسبة الحوداث.