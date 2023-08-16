الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ جنوب سيناء يبحث إنشاء 180 منزلًا بثلاث قرى فى شرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

بحث محافظ جنوب سيناء، خالد فودة، خلال استقباله اليوم الأربعاء المهندس وائل مصطفى رئيس الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء ومدن القناة، إنشاء 60 منزلًا بقرية النقب بطابا، و60 منزلًا بقرية الرويسات بشرم الشيخ، بالإضافة إلى إنشاء 60 منزلًا بقرية الجبيل بطور سيناء.
وناقش المحافظ- وفقًا لبيان- عددًا من الموضوعات ومنها خطة الجهاز في مدن جنوب سيناء، ورصف وإنارة طريق حمام موسى، وطريق مدخل مدينة دهب، وتنفيذ القرية التراثية بمحكى الجبيل، ومد التيار الكهربائي إلى بعض التجمعات ومنها عرب العليقات ووادي معين ووادي مجيرح.
كما استعرض المحافظ إنشاء دار مناسبات للسيدات بوادي مجيرح ودراسة إنشاء المنطقة الصناعية بأبوزنيمة لاستغلال ثرواتها المحجرية وتوفير فرص عمل للشباب، وكذا التوسع في استصلاح الأراضي بمدينة طور سيناء، ودفع العمل بالطريق الأوسط بمدينة شرم الشيخ.
وأكد المحافظ أهمية وضرورة إنهاء خطة التعمير في مواعيدها المقررة؛ لدفع عجلة التنمية في جنوب سيناء.

محافظ جنوب سيناء شرم الشيخ قرى بشرم الشيخ مدن جنوب سيناء دار مناسبات للسيدات

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