الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابى متهم بتصنيع الاستروكس فى القاهرة 15 يومًا

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي

أمر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة، بتجديد حبس تشكيل عصابي مكون من شخصين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، تم ضبطهما داخل شقة خصصوها لتصنيع مخدر الاستروكس للاتجار به فى منطقة المعصرة بالقاهرة.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين؛ للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة تصنيع والاتجار فى المواد المخدرة بالمخالفة لأحكام القانون.

تمكنت مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى تصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية متجرى ومروجى المواد المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث القاهرة بناءً على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة قيام "شخصين- مقيمين بالمعصرة" بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع وبيع المواد المخدرة بالشقة ملك أحدهما كائنة بدائرة القسم.

باتخاذ الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بالشقة المُشار إليها، وعُثر بحوزتهما على كمية لمخدر الاستروكس وزنت 2 كيلو جرام - كمية من البودرة تستخدم فى تصنيع الاستروكس المخدر وزنت 5 كيلوجرامات- كمية من الزجاجات التى تحتوى على سوائل وأسيتون يستخدم فى عملية التصنيع- ٦٠ كيسا بداخلها كمية من الاستروكس المخدر- كمية من الأكياس صغيرة الحجم "فارغة"، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد تصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ200 ألف جنيه تقريباً.

قاضي المعارضات محكمة الجنح المختصة تشكيل عصابي مخدر الاستروكس رجال المباحث اللواء أشرف الجندي مدير الأمن

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