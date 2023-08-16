اليوم.. انطلاق منافسات الأشبال في البطولة العربية للجودو بالعلمين

تنطلق اليوم الأربعاء منافسات الأشبال في البطولة العربية للجودو، التي تقام في مدينة العلمين وتستمر حتى 18 أغسطس الجارى.

وتبدأ المنافسات في الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الواحدة والنصف مساءً، لأوزان 34 كجم، 38 كجم، 42 كجم، 46 كجم، 50 كجم، و55 كجم على مستوى الذكور، وأوزان 52 كجم، 57 كجم، 63 كجم، 70 كجم، 78 كجم، وفوق 78 كجم على مستوى الإناث، حيث تقام الأدوار التمهيدية والنهائية والتتويج.

وفي الفترة المسائية تقام منافسات أوزان 60 كجم، و66 كجم، و73 كجم، و81 كجم، وفوق 81 كجم على مستوى الذكور، وعلى مستوى الإناث أوزان 32 كجم، و36 كجم، و40 كجم، و44 كجم، و48 كجم للأدوار التمهيدية والنهائية والتتويج أيضًا.

وعقب انتهاء الفترتين الصباحية والمسائية يقام في السادسة مساءً حتى السادسة والنصف مساءً الميزان الرسمي للناشئين والناشئات وكذلك الكشف عن بدل المباريات.

من جانبه عبر المهندس مرزوق علي، رئيس الاتحاد المصري للجودو، عن سعادته بإقامة البطولة العربية للجودو في مدينة العلمين الجديدة، معتبرًا أن إقامة البطولة في المدينة دليل على أهمية المشروعات الجديدة للدولة، كما وجه الشكر للدولة على الاهتمام بتنفيذ المشروعات القومية على أكمل وجه.

وقال علي في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: في البداية، أتوجه بالشكر للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدينة العلمين، «المدينة الجميلة المبهرة»، التي تستضيف البطولة العربية للجودو، المدينة أبهرت جميع بعثات الفرق المشاركة في البطولة العربية وأعربوا عن سعادتهم بتواجدهم في مدينة العلمين".

ودلل على انبهار البعثات المشاركة بالعلمين قائلًا: "البعثات العربية أطلقت على العلمين "مدينة السحر والجمال"، فمنذ وصولهم وهم منبهرين بالمعالم الطبيعية وإنشاءات المدينة والصالات التي ستسضيف البطولة، وشددوا على إعجابهم بتنظيم البطولة".

وأشار مرزوق إلى أن الشركة المتحدة ترعى البطولة بشكل رائع وتنظيمي محترف وهناك تذليل لكل العقبات للخروج بالبطولة على أعلى مستوى، متابعًا: "أعتقد أن البطولة ستحقق نجاحًا باهرًا في ظل التنظيم الرائع والمميز لها للمهرجان بشكل عام، نعم فإن العالم علمين".

وأردف رئيس اتحاد الجودو: "العلمين أصبحت عاصمة السياحة في مصر، موجهًا الشكر للدولة المصرية على المجهود الكبير المبذول بالمدينة والدعم الكبير والمساندة لتنظيم البطولة، إذ يشعر جميع المصريين بالفخر بامتلاكهم مدينة على مستوى مدينة العلمين.