ضبط دقيق مخابز مدعم قبل الاتجار به في السوق السوداء بالفيوم

شنت إدارة تموين سنورس بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع الوحدة المحلية، حملة تموينية مكبرة وتمكنت الحملة من ضبط (15) جوال دقيق مدعم مخصص للمخابز، محملة على تروسيكل، بإجمالي (750) كجم بحوزة أحد الأشخاص، قبل الاتجار بها في السوق السوداء.

وتم التحفظ علي المضبوطات وتسليم المتهم لمركز الشرطة، وتحرير محضر بالواقعة.

وأوضح المهندس محمود هاشم رئيس المركز، أنه تجري متابعة مستمرة لأعمال استكمال رصف طريق سنورس/مطرطارس، مشيراً إلى أن حملات النظافة العامة الصباحية والمسائية بالمدينة والقرى قامت برفع (257) طن قمامة و(5) أطنان أتربة.

وأصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، توجيهات للأجهزة التنفيذية بضرورة عقد لقاءات دورية لخدمة المواطنين، بكافة مراكز وقرى المحافظة، وبحث الحلول المناسبة لشكاواهم ومطالبهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتحقيق التواصل التام بين الأجهزة التنفيذية، ومواطني المحافظة.

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن القيادات التنفيذية بالمحافظة، خلال لقاءاتهم الدورية بالمواطنين بمختلف مراكز المحافظة على مدار أسبوعين، بحثت عدد 249 شكوى للمواطنين.

وأضاف، أن الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، قد عقد لقائين لخدمة المواطنين بمجلس مدينة الفيوم، بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وممثلي الجهات والإدارات ذات الصلة، بحث خلالهما الحلول الجذرية لشكاوى عدد 64 مواطناً، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتابع، أن الشكاوى التي تم بحثها، شملت توفير معاش تكافل وكرامة لعدد من الأسر بالتنسيق مع مسئولي التضامن الاجتماعي، وتوفير مشروعات صغيرة لبعض الأسر بالتنسيق مع مسئولي فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد آخر.