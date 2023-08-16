الأرصاد: طقس اليوم حار وأمطار على جنوب سيناء.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء طقسا حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطبا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاعا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلا، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء قد تصل لحد السيول على سانت كاترين، كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.



ومن المتوقع أن يشهد غدا أيضا نشاط رياح على شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط وبورسعيد، وارتفاع الأمواج من 1.5: 2.5، واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من 50: 70، وارتفاع الموج من 2.5 : 3.5 متر.

درجات الحرارة



وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء:

القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة والصغرى 25،

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة،

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23،

سوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25،

قنا العظمى 41 درجة والصغرى 27،

أسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 والصغرى 29.