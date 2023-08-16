حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الأربعاء 16 أغسطس 2023

تقدم "الدستور" حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية الأربعاء الموافق ١٦ أغسطس لعام ٢٠٢٣، بحسب تقرير لموقع "Hindustan times" على النحو التالي:

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)

ستصبح المخاوف المالية شيئًا من الماضي حيث تبدأ في تحقيق أرباح جيدة، سيساعدك التركيز على الصحة الآن في الحفاظ على لياقتك البدنية، يمكن لأولئك الذين يعملون لحسابهم الخاص العثور على طفرة في الأعمال التجارية، نزهة مع الأصدقاء والعائلة في طور الإعداد، سيساعدك نهجك المتوازن في حل مسألة الملكية بشكل ودي، أولئك الذين يجلسون في المسابقات سيكونون قادرين على الحفاظ على تركيزهم وبذل جهدهم.

برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)

قد يجد الرياضيون شكلهم أفضل من ذي قبل، سيثبت التطور في العمل أنه موات للغاية لك، سيساعد دعم الآخرين في تخفيف عبء عن البعض، من المرجح أن تكون رحلة العمل مثمرة، من المقرر الانتهاء من الأعمال الورقية المتعلقة بالممتلكات قريبًا.

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)

من المتوقع أن يكون هناك يوم ممتاز للصفقات المالية والمعاملات النقدية، الانضمام إلى صالة الألعاب الرياضية أو بدء نظام تمرين جديد بالنسبة للبعض، ستكون الأسرة هي الأكثر رعاية وستفعل الكثير لتجعلك مرتاحًا، من المحتمل أن تستمتع برحلة قصيرة إلى مكان ما خارج المدينة، يبدو اليوم مناسبًا للبناة وتجار العقارات.

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)

ستكون قادرًا على تحقيق لياقة مثالية من خلال الحفاظ على الوتيرة الحالية، إجراءات خفض التكلفة التي وضعتها ستحقق نتائج فورية، مهارات الاتصال الجيدة ستحافظ على إمكانية الفوز بصفقة مربحة، يمكن أن تقضي وقتًا ممتازًا مع العائلة في إجازة، الخلاف الأسري على الممتلكات يظهر بوادر الحل.

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)

يمكن توقع زيادة في الراتب من قبل البعض، قد يخلصك تغيير رأيك فيما يتعلق بالاستثمارات من خطوة غير حكيمة، من المحتمل أن ترث أو تحصل على ممتلكات، قد تتعرض لضغوط على الصعيد الأكاديمي إذا لم تواكب الآخرين، مساعدة شخص ما تساعدك على تخفيف العبء عن كتفيك على الصعيد الاجتماعي.

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)

الصفقة التي كنت تبحث عنها لفترة طويلة قد تأتي في متناول يدك، قد يحفزك صديق أو زميل على القيام بنشاط صحي، اتخذ المزيد من المبادرة في مجال العمل إذا كنت تريد أن تحظى بالاهتمام، قد يخطط البعض منكم لبناء منزل أو شراء عقار قريبًا.

برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)

قد تجد اليوم أنك تتعامل مع الحسابات أو إجراء بعض الصفقات المالية، مخاوف صحية تقلقك سوف تختفي، مهنياً أنت في وضع ثابت، يمكن قضاء وقت ممتع في عطلة قصيرة، هذا هو اليوم المناسب لإبرام صفقة عقارية.

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر)

يمكن توقع مكاسب مالية كبيرة للبعض، قد يتم تشجيعك على اتباع نظام تمرين رياضي معين، من المحتمل أن تتفوق في مهمة يتم فرضها عليك على الجبهة المهنية، من المرجح أن تمنح الهواية ساعات من الترفيه مع العائلة، من المحتمل أن يحصل بعضكم على ممتلكات عن طريق الميراث.

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)

تبدو الأمور مواتية أكثر من الناحية المالية حيث يتدفق المال اليوم بكثرة، التحكم في النظام الغذائي هو المفتاح لصحتك الجيدة، من المحتمل أن تمنح الآخرين فكرة عن مواهبك في العمل، يمكن للبعض منكم التخطيط لنزهة أو فيلم مع الأصدقاء، يوم جيد لبيع الممتلكات العقارية، التقدم البطيء على الصعيد الأكاديمي قد يجعلك متخلفًا عن الركب لذلك انتبه.

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير)

يمكن لأولئك الذين يخشون صفقة ما أن يهدئوا مخاوفهم، من الناحية الصحية ستجد نفسك أكثر لياقة وهدوءًا، العثور على تطابق مثالي سيكون بمثابة هبة من السماء لأولئك الذين يتطلعون إلى الاستقرار في الحياة، يمكن للعائلة إقناعك بالذهاب للحصول على شيء ما، قد يؤدي عبء العمل على الصعيد الأكاديمي إلى إجهاد عقلك لذا خذ فترات راحة كافية.

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)

قد تعطي صفقة اليوم أرباحًا أكثر من المتوقع، ستتمكن من العثور على نظام لياقة يناسب أسلوب حياتك، ستنجح أخيرًا في إيجاد إيقاعك الأكاديمي أو المهني المناسب، ستحصل على فرصة لمشاركة مشاعرك مع الحبيب، يمكن أن تكون الصفقة العقارية استثمارًا جيدًا.

برج الحوت (20 فبراير - 20 مارس)

من المرجح أن يتقدم صديق لتمويل مشروع أحلامك، الصحة الجيدة ستبقيك نشيطًا، من المحتمل أن تكون قدوة للآخرين ليتبعوها في العمل، سوف تحصل على الكثير من الوقت لقضائه مع العائلة، يمكن لأولئك الذين يعملون في مجال العقارات أن يجدوا اليوم مربحًا.