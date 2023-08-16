الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل العثور على جثة شخص ملقى بجوار نادى حلوان العام

جثة
جثة

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة شخص ملقى بأحد شوارع منطقة حلوان.

كانت البداية عندما تلقى رجال مباحث حلوان، برئاسة المقدم محمد مجدي، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة بمدينة الموظفين بجوار نادي حلوان العام.

بالانتقال والفحص تم العثور على جثة لشخص في العقد الرابع من عمره يرتدي كامل ملابسه ولم يستدل على هويته.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى حلوان العام لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه ومعرفة سبب الوفاة.  

وجارٍ تكثيف التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة ومعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أجهزة الأمنية بالقاهرة الأجهزة الأمنية بالقاهرة أحد شوارع العثور على جثة شخص الكشف الطبى تكثيف التحريات

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