غدًا.. ندوة بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية حول "سينما عاطف الطيب"

ينظم صالون "كلام فالسيما" للمخرج أشرف فايق، ندوة هذا الشهر تحت عنوان "سينما عاطف الطيب وطريقة سرده لأفلامه الواقعية"، وذلك فى الخامسة من مساء غدا الخميس بمركز الحرية بالإسكندرية.

عاطف الطيب

هو أحد رموز الفن المصري، واشتهر المخرج عاطف الطيب بأنه أحد فناني المدرسة الواقعية، التي عبرت عن مشاكل وهموم المواطنين الواقعية، ومن أبرز أعمال عاطف الطيب: "سواق الأوتوبيس"، و"الزمار"، و"كتيبة الإعدام"، و"الدنيا على جناح يمامة"، و"الهروب"، و"ضد الحكومة"، و"ليلة ساخنة"، و"دماء على الأسفلت"، وغيرها من الأعمال التي نالت شهرت واسعة، وركزت على ما يعيشه الناس في تلك للأثناء ولهذا حصد حب ملايين من للمصريين، محبي أعماله.

مركز الحرية للإبداع

هو من أهم وأقدم المراكز الثقافية في مصر، بل أنه أول مركز ثقافي في الإسكندرية ويتبع صندوق التنمية الثقافية.

ويهدف هذا الصرح الكبير لأن يكون ملتقى لأهالي الاسكندرية من آدباء وعازفين وأصحاب هوايات ومثقفين ودارسين وهواه في كافة المجالات العلمية والفنية، كما يوفر البيئة المناسبة للتحصيل المعرفي والفني للرواد المشتركين.

ويعود بناء مركز الحرية للإبداع، لعهد محمد علي، ويقع "كلوب محمد علي " كما أطلق عليه في تقاطع شارع شريف باشا (وهو حاليا شارع صلاح سالم).

في عام 1962 تم تحويل المركز إلي قصر ثقافة الحرية وكان تابعا للهيئة العامة لقصور الثقافة حيث كانت تقام فيه العديد من الانشطة المتنوعة تخدم في تثقيف الاطفال والشباب الذين يقطنون هذه المنطقة، وفي عام 2001 و بالتحديد في الاثنين 12 شعبان 1422 هـ - 29 اكتوبر2001، تم افتتاح المركز، ويقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية، مثل الندوات والورش الفنية والدورات التدريبية التي تهدف إلى الارتقاء بالثقافة في الإسكندرية.