ثروت الخرباوى لـ"الشاهد": الشيخ الباقورى أول من اتهم الإخوان باغتيال أحمد ماهر

قال الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر والخبير في شئون حركات الإسلام السياسي، إنه كان في حالة ارتباك ومشاعره لا تريد أن تصدق أن جماعة الإخوان قامت بهذه الاغتيالات عن قناعة.

وأضاف "الخرباوي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه وقت اغتيال النقراشي تم عمل مناظرة وعبدالرحمن السندي، قال من يخلصنا من هذا الراجل، ولو أنا بتاع سلاح في الجماعة فهذا آمر، أما رجل الدعوة فإنه يأمر بإقامة الليل ويدعو فيه.

التنظيم السري نشر أعضاءه داخل الأحزاب السياسية

وتابع، أنه حدث خلاف وهل هذا أمر من حسن البنا أم يتحملون الدية وقالوا إن الحكومة هي من تحملت الدية، مشيرًا إلى أنه وجد أن الشيخ الباقوري تحدث عن اغتيال أحمد ماهر، عن طريق محمود عيسوي، مع أنه كان حزب وطني ومحاميا يعمل في مكتب أحد المحامين، وكشف أن التنظيم السري نشر أعضاءه داخل الأحزاب السياسية حتى لو حدث اغتيالات تنسب لهذه الأحزاب، ولذا دارت الشبهات وقتها أن الحزب الوطني هو ما قام بالاغتيال والشيخ الباقوري هو من كشف عن ذلك.