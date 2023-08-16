الخرباوى لـ "الشاهد": الغزالى أفتى بأن قاتل فرج فودة لا يقتل إنما يعزر

قال الكاتب والمفكر الدكتور ثروت الخرباوي، إن محمد الغزالي أفتى في المحكمة بأن قاتل فودة لا يقتل إنما يعزر لقيامه بفعل كان واجبًا على الدولة القيام به، لافتًا إلى أنه من وجهة نظر الغزالي أن حد الردة من المفترض أن تنفذه مؤسسات الدولة، المتمثلة في الداخلية أو القضاء.

وأضاف الخرباوي خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضاية Extra news، أن كل التهمة التي توجه لقاتلي فرج فودة من وجهة نظر الغزالي، ليست تهمة قتل لكن تهمة أنهم جاروا على حق الدولة واغتصبوا حق من حقوق الدولة، وبالتالي يكون العقاب بالسجن الخفيف، معقبًا: "هذه بالنسبة لي كانت تمثل كارثة، في مسار المراجعات التي بدأت عملها من يناير 1992م".