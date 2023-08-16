الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: ناشرو صور الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب "مغرضون".. وهذه الحقيقة

الإعلامي الدكتور
الإعلامي الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة “الدستور”، إن أعداء البلد تداولوا صورًا للصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب، مدعين أن مشروع الصوب انهار.

وأضاف الباز، خلال لايف “البساط أحمدي” عبر صفحته الرسمية، على فيسبوك، أن مشروع الصوب الزراعية من أعظم المشروعات لحل تآكل الأراضي الزراعية، التي تقلصت بفعل البناء عليها في عملية تشبه الانتحار الجماعي.

وأردف الباز: "الصور التي نشرت طبيعية جدًا، لأنها وفقًا لكلام المختصين، نهاية عروة، نهاية دورة حياة الزرعة، فتنمو الحشائش، ولا يتم إزالتها إلا عند موسم الزراعة الجديد، لأنه لو تمت إزالتها فورًا ستنمو مجددًا، لذا تترك حتى موعد تجهيز الأرض للزراعة".

وتابع: "أمر طبيعي جدًا، لكن واحد صور بشكل مغرض، وواحد عمل الموضوع بشكل مغرض، ثم يقولون الصوب انهارت، استخدم صورا موجودة وطبيعية في مسار الصوب، لكن زيف حقيقتها، وهذا الكلام كل المتخصصين في مصر يعرفوه، والفلاحين أيضًا الذين يزرعون في صوب بيفكك الصوبة نفسها، ليجهز الأرض للزرعة التالية، ثم ينصبه".

الصوب الزراعية الباز محمد الباز لايف البساط احمدي

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