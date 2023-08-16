الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب «تروسيكل» بالبحيرة

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب منذ قليل، 10 أشخاص بجروح، وكسور وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم أثر وقوع حادث، انقلاب تروسيكل أمام قرية العشر الآلاف بمدينة النوبارية بمحافظة البحيرة.

ونقل المصابين إلى مستشفى غرب النوبارية العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقى اللواء محمود عبد التواب هويدى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة النوبارية، يفيد باستقبال مستشفى النوبارية 10 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب تروسيكل أمام قرية العشر الآلاف بنطاق دائرة شرطة المركز وجاري تقديم الخدمات الطبية اللازمة، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية إلى مكان الحادث وبالفحص أن الحادث أسفر عن إصابة كل من " أمل عزت محمود، 13 سنة، رمضان فرج عيسي، 14 سنة، رجب السيد بركات، 27 سنة، فارس يوسف شلتوت، 15 سنة، عبدلله محمد السيد، 13 سنة ملك يوسف شقلوف، 13 سنة، عيد رمضان محمود، 17 سنة، شيماء سعيد عبدالعليم، 14 سنة، عبده محمود السيد، 13 سنة، شهد وليد جمال، 14 سنة"، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم ومقيمون بناحية  قسم شرطة النوبارية.

اجراء إتخاذ الإجراءات القانونية اتخاذ الإجراءات 11 شخص الإجراءات

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