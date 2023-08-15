الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عماد الدين حسين: وصلنا إلى ماقبل نهاية الحوار الوطنى.. وسترفع توصياته للرئيس

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إننا وصلنا إلى ما قبل نهاية الحوار الوطني، مؤكدًا أن التوصيات سترفع إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ليتخذ فيها قرار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن الرئيس السيسي، خلال مؤتمر الشباب الأخير خاطب المستشار محمود فوزي، بأنه سيعتمد أي توصيات وهذه ضمانة مهمة للحوار الوطني.

وأكد أن غدًا يوجد اجتماع مهم لمجلس أمناء الحوار الوطني للنظر في توصيات اللجان المختلفة ويقرها ويرسلها للرئيس، مشيرًا إلى أن أهم إنجاز للحوار هو فتح المجال السياسي العام منذ انطلاق الدعوة في إبريل 2022 والبدء الفعلي للجلسات في مايو 2023، والقوى الاجتماعية اجتمعت تحت سقف واحد وإذاعة الحوار الوطني، بعد أن كانت الحياة السياسة مجمدة. 

التوصيات إما أن تتحول لإجراءات تنفيذية أو إلى مشروعات قوانين

وتابع، أنه من المفترض أن ينظر الرئيس إلى التوصيات وإما أن تتحول لإجراءات تنفيذية أو إلى مشروعات قوانين تحال لمجلس النواب، موضحًا أنه يوجد أشياء بها أكثر من توصية مثل قوانين الانتخابات، مابين قائمة نسبية ومغلقة، ويوجد أشياء عليها اتفاق. 

الحوار الوطنى التوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمانة مجلس أمناء الحوار الوطني فتح المجال السياسي إذاعة الحوار الوطني

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