البطولة العربية لأندية الجودو: تفوق مصري في وزن 44 كجم بنات

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء منافسات اليوم الأول من البطولة العربية لأندية الجودو لمرحلتي البراعم والناشئين والمقامة حاليا في مدينة العلمين الجديدة بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات.

تألق فريدة شادي وحبيبة حازم في وزن 44 كجم

في فئة وزن 44 كجم للبنات، أظهرت اللاعبة فريدة شادي من نادي الرحاب مهارات رفيعة وتميزت بأداء استثنائي، مما أهلها للفوز بالميدالية الذهبية والمركز الأول. كما شهدنا تألق اللاعبة حبيبة حازم التي حصلت على الميدالية الفضية والمركز الثاني.

مشاركة ضخمة من مختلف الدول العربية

بمشاركة أكثر من 600 لاعب ولاعبة من 18 دولة عربية، تعد البطولة فرصة رائعة للتواصل بين الرياضيين العرب وتبادل الخبرات. المنافسة كانت قوية وحماسية، حيث أظهر كل مشارك الرغبة في تحقيق الأفضل والوصول للقمة.