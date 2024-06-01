تقارير: لاعب قطرى على أعتاب الانتقال إلى الأهلى هذا الصيف

كشفت تقارير إعلامية، أن الأهلي اقترب من التعاقد مع لاعب قطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الإعلامي القطري محمد الكعبي، والذي يعمل لشبكة قنوات (الكاس) القطرية، عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: "لاعب من المنتخب القطري قريب جدا من الانتقال للأهلي المصري".

لاعب من المنتخب القطري .. قريب جداً من الانتقال للأهلي المصري 🔥 — محمد الكعبي (@Qatari) May 31, 2024

فيما أكد الإعلامي عبدالعزيز عمر، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أن اللاعب الذي سينضم للأهلي، هو يوسف أيمن، مدافع فريق الدحيل.

وقال عمر: "يوسف أيمن مدافع الدحيل 25 سنة قريب من الانتقال لنادي الأهلي المصري".

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يوسف أيمن مدافع الدحيل 25 سنة قريب من الانتقال لنادي #الأهلي المصري



[ @bo7md6_ ]



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وفي السياق ذاته، قام عدد من لاعبي الأهلي، بمتابعة حساب يوسف أيمن عبر «انستجرام»، وهم مصطفى شوبير، ومحمد عبدالمنعم، ومحمد مجدي قفشة، وأحمد عبدالقادر، وخالد عبدالفتاح.

ويلعب يوسف أيمن – البالغ من العمر 25 عاما – لفريق الدحيل منذ عام 2017، قبل أن يخوض تجارب احترافية على سبيل الإعارة مع ناديي قطر والسيلية.

وشارك أيمن – الذي يشغل مركز قلب الدفاع – في 23 مباراة هذا الموسم (في كافة البطولات المحلية والقارية)، سجل خلالها هدفين، وصنع هدفا وحيدا.

كما شارك اللاعب الشاب مع المنتخب القطري الأول، في سبع مباريات.

ويطمح الأهلي، لتدعيم خط دفاع فريقه، خاصة في ظل احتمالية رحيل محمد عبدالمنعم، مدافع الفريق للاحتراف الخارجي.

وكانت تقارير إعلامية جزائرية، قد أكدت في وقت سابق، أن الأهلي، دخل في مفاوضات جادة من أجل التعاقد مع زين الدين بلعيد، مدافع اتحاد العاصمة، خلال فترة الانتقالات الصيفية.