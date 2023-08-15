الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الحوار الوطنى.. ضياء رشوان: إجماع على مقترح بزيادة أعضاء النواب والشيوخ

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن هناك إجماعًا على زيادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. 

وأضاف رشوان خلال لقائه عبر فضائية "extra news"، أن تحديد أرقام الزيادة في مجلسي النواب والشيوخ لن يتم البت فيه بسهولة من قبل مجلس الأمناء، لافتًا إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني يترك مساحة للمشرع، حيث إن السلطة التشريعية هي صاحبة القرار فيما يتعلق بتحديد أرقام الزيادة.

وأوضح المنسق العام للحوار الوطني، أن سبب مقترح زيادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ هو تمثيل مختلف فئات الشعب المصري.

ضياء رشوان المنسق العام الحوار الوطنى اعداد مجلسي مجلس النواب مجلس الشيوخ

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