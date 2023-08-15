رسميًا.. عبدو ديالو ينتقل للعربي القطري قادمًا من باريس سان جيرمان

أعلن نادي العربي القطري، الثلاثاء، تعاقده مع المدافع السنغالي عبدو ديالو، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي لمدة 3 مواسم.

ونشر نادي العربي بيانًا عبر حسابهم على موقع “تويتر"، جاء فيه:"تعاقدت إدارة النادي العربي مع المدافع الدولي السنغالي عبدو ديالو قادماً من نادي باريس سان جيرمان لمدة ثلاث مواسم، إضافة إلى موسم قابل للتجديد".

وأضاف:"كما استقبل سعادة رئيس النادي الشيخ تميم بن فهد آل ثاني سعادة الدكتور محمد ديالو سفير جمهورية السنغال لدولة قطر وذلك لحضور مراسم توقيع عقد اللاعب مع النادي".

وقدرت تقارير صحفية، قيمة تعاقد العربي مع عبدو ديالو قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، مقابل 15 مليون يورو.

وودع باريس سان جيرمان، ديالو، عبر موقعهم الإلكتروني، متمنين له التوفيق مع ناديه الجديد.

وقال ديالو في تصريحات للموقع الرسمي لباريس سان جيرمان:"بعيد عن الأنظار، لكن قريب من قلبي.. سأكون دائمًا باريسيًا وممتنًا لارتدائي هذا القميص".

عبدو ديالو انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي عام 2019 قادمًا من بورسيا دورتموند الألماني.

ولعب ديالو 75 مباراة مع باريس سان جيرمان، مُتوجًا بـ 7 بطولات منها بطولتين للدوري الفرنسي.

ولعب ديالو الموسم الماضي معارًا لـ لايبزيج الألماني، وخاض معهم 15 مباراة، وقادهم للتتويج ببطولة كأس ألمانيا.

وخاض ديالو 23 مباراة بقميص منتخب السنغال وتُوج معهم بطلًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية العام الماضي على حساب مصر.