الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: مجلس أمناء الحوار الوطنى سينظر ما تم الاتفاق عليه فى الجلسات المصغرة غدًا

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إننا لا نطمح للاتفاق التام في الحوار الوطني، وإنما نطمح للإجماع، وإذا لم يتواجد يكون هناك تمايز واضح.

وأضاف رشوان خلال لقائه عبر فضائية extra news، أن الهدف هو وجود مشروعين أو أكثر لنفس الفكرة، وقد برز هذا في النظام الانتخابي، حيث اتفق البعض على الإبقاء على النظام الحالي المتمثل في القوائم المغلقة المطلقة على أربع دوائر، 50% قوائم، و50% فردي، في حين قال آخرون إنهم مع النسبي بالكامل في كل الجمهورية، في حين قال فريق ثالث بأنهم مع خليط من الثلاثة، ومن الممكن أن يكون 50% فردي، 25% مطلق، 25% نسبي. 

وأوضح أن ما تم الاتفاق عليه في الجلسات المصغرة سينظره مجلس الأمناء غدًا، وهو ما خرج من 13 لجنة.

الدكتور ضياء رشوان مجلس أمناء الحوار الوطنى الجلسات المصغرة النظام الانتخابي

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