عبادة سرحان: ندرس إجراء اختبارات قبول لطلاب الكليات المتخصصة بالجامعات الأهلية

قال الدكتور عبادة سرحان، عضو مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، إنه تشجيعًا للجامعات الأهلية فقد تقرر منح الطلاب فرصة الالتحاق بها هذا العام، بالتزامن مع أعمال التطوير الكبيرة التي شهدتها مؤخرًا.

وأضاف “سرحان” عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة cbc، اليوم الثلاثاء، أن الثانوية العامة ليست المقياس الوحيد لدخول الجامعة، مُطالبًا بإجراء امتحانات خاصة بالقطاعات المختلفة سواء “طب أو هندسة” وغيرهما، وهناك بعض القواعد الأخرى التي يمكن أن نعتمد عليها في تقييم الطلاب لدخول الكلية، خاصة أن هناك اختلاف في قدرات الطلاب.

المكتب التنسيقي هو أفضل الطرق المتاحة حاليًا لاختيار الطلاب

وأوضح عضو مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أن المكتب التنسيقي هو أفضل الطرق المتاحة حاليًا لاختيار الطلاب، ولكن ليس هو الطريقة المثلى، لافتًا إلى أن هناك منظومة تطوير يقودها وزير التعليم العالي لتطوير التعليم الجامعي، وقد يشمل ذلك اختبار قبول للقطاعات المختلفة.

ونوه “سرحان” إلى أنه لا تغيير في مصروفات الطالب الجديد بالجامعة الأهلية، مؤكدًا أن أي زيادة في المصروفات يتم الإعلان عنها قبل قبول الطلاب.