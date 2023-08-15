الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادى يوضح أسباب عدم تجاوز الإيرادات السياحية مستوى المليار دولار بالجزائر

الإيرادات السياحية
الإيرادات السياحية بالجزائر

أوضح الدكتور مراد كواشي، الخبير الاقتصادي، أسباب عدم تجاوز الإيرادات السياحية في الجزائر عن مستوى المليار دولار، وكم من الممكن أن تحصل الجزائر على أموال من قطاع السياحة، قائلا: "إن الجزائر بلد جميل بالفعل ولا يتميز فقط بالشواطئ الجميلة، فهي بلد ضمن قارة تتوفر على أكثر من ألف موقع سياحي مختلف". 

وأضاف كواشي خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن في الجزائر تتوفر لدينا سواحل بطول أكثر من 1200 كيلومتر، لدينا سلسلتين جبال وصحراء من أجمل صحاري العالم ومواقع تاريخية ودينية قديمة جدًا، وبالتالي فهناك تنوع كبير في المظاهر السياحية في الجزائر، ومن حيث المساحة تعتبر الجزائر أكبر بلد عربي وإفريقي حيث تتجاوز مساحتها مليونين و381 ألفا و741 كيلومتر مربع. 

وأوضح أنه مع كل هذه المقومات السياحية، إلا أن مردود هذا القطاع مازال دون المستوى، لافتاً إلى أنه لا يسهم في الناتج المحلي إلا بنسبة 3.5%، والأسباب تعود إلى عوامل قديمة وسابقة، أبرزها قلة الاهتمام بهذا القطاع خاصة من طرف الحكومات السابقة والاعتماد الزائد على قطاع المحروقات.

خبير اقتصادي الجزائر القطاع السياحي المقومات السياحية ايرادات سياحية

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