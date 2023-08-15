تطوير المستشفيات والوحدات الصحية.. طفرة في القطاع الصحي بمطروح في عهد السيسي

حظيت محافظة مطروح باهتمام القيادة السياسية في القطاع الصحي حيث تم إنشاء مستشفى النجيلة المركزي بمطروح وافتتحها الرئيس السيسي عبر الفيديو كونفرانس وقدمت الخدمات الصحية للأهالي وأصبحت أول مستشفى عزل على مستوى الجمهورية.



وبلغت تكلفة إنشاء وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية نحو 537 مليون جنيه، ومن أبرز المشروعات التي تم تنفيذها تطوير عدد من المستشفيات والوحدات الصحية بمطروح للارتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين حيث تم الانتهاء من تطوير مستشفى غرب مدينة مرسى مطروح.

وتضمنت المستشفيات: “السلوم وسيدي برانى”، حيث تم الانتهاء من تجهيز مستشفى مدينة سيدي براني المركزي بالأجهزة والأثاث والمفروشات وتطوير مستشفى الحمام بتكلفة ٢١ مليون جنيه، وتطوير مستشفى العلمين بتكلفة ٥ ملايين جنيه، بالإضافة إلى استمرار الدفع بالقوافل الطبية المتحركة التي تضم جميع التخصصات لتقديم الخدمة الطبية لأهالي التجمعات الصحراوية وتقديم الكشوفات الطبية وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.

وجرى أيضا إنشاء مستشفى النجيلة المركزي عام 2019 بتكلفة 109 ملايين جنيه بخلاف تطوير شامل لمستشفى الحميات بالمحافظة بإجمالي تكلفة مليوني جنيه، فضلا عن تطوير العديد من الوحدات الصحية أبرزها وحدة أطنوح بمدينة مرسى مطروح ووحدة النجيلة البحرية ووحدة الزويدة ببراني، ووحدة رأس الحكمة بمرسى مطروح.

أما عن الوحدات الصحية فتم إنشاء بعض الوحدات الجديدة ومنها: وحدة أبو زريبة بالسلوم، ووحدة بهي الدين بسيوة ووحدة القرية 29 في الحمام، وإنشاء مركز طبي سيدي عبد الرحمن الجديد بالعلمين، وفي إطار خطة محاربة الإدمان تم إنشاء مركز العزيمة لعلاج الإدمان بمطروح، وهو أول مركز يقدم الخدمات التأهيلية لمرضى الإدمان بمحافظتي مطروح والإسكندرية، ومقام على مساحة تبلغ 8 آلاف متر مربع، وتبلغ طاقته الاستيعابية 135 سريرا وعيادة خارجية ويستهدف 12000 مريض سنويا، كما يضم ورش عمل للتأهيل المهني لمساعدة المرأة على اكتساب حرف يحتاجها سوق العمل.