نظمت شركة الحفر المصرية، احدي شركات قطاع البترول، دورة تدريبية عن تكنولوجيا الحفر لطلاب جامعة السويس كجزء من برنامج الطلاب الجامعيين، الذي يهدف إلى تعريفهم ببيئة العمل قبل التخرج.

شركة الحفر المصرية تنظم دورة تدريبية لطلاب جامعة السويس

وبدأت الدورة باختبار أولي لتحديد مدى معرفة الطالب بمعدات و أدوات الحفر، و شملت الدورة مواضيع عدة منها أنواع و مكونات و معدات منصة الحفر و عمليات التغليف و الترسية، و أهمية معدات الحفر الموجهة و مراقبة الآبار.

ويستمر مركز التدريب في إعطاء فرصة للطلبة من مختلف الجامعات المصرية لفهم و إيجاد رابط بين دراستهم و العمليات الفعلية في سوق الحفر ، مما يجعلهم جاهزين لاتخاذ خطواتهم التالية بثقة.