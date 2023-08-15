الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى يكشف تفاصيل مخرجات جلسات المحور السياسى (فيديو)

الكاتب الصحفي جمال
الكاتب الصحفي جمال الكشكي

كشف الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن تفاصيل مخرجات جلسات الحوار الوطني في المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي حتى الآن، قائلًا: إن الحوار الوطني قطع أشواطًا كبيرة جدًا خلال الفترة الماضية، حيث إننا نتحدث عن إنجاز كبير على مختلف المسارات، سواء سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.

وأضاف الكشكي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، اليوم الثلاثاء، أننا شهدنا 60 جلسة للحوار الوطني على مدار الفترة الماضية، ومناقشة 70 قضية بالجلسات العامة، و13 لجنة تقدمت بمشروعات للتوصيات.

وأكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن كل شيء سيعرض على مجلس الأمناء، لأنه هو صاحب القرار في إقرار أي توصيات أو صيغات أو بلورة قادمة له من كل اللجان، ربما تكون لمجلس الأمناء إضافة، أو رفض، أو تعديل، أو يحدث توافق.

ولفت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إلى أن اللائحة تعطي مجلس الأمناء الحق في ذلك، كما أن المجلس يضم كفاءات كبيرة ومحترمة لديها خبرات يعطيها الحق والمسئولية أيضًا، وبالتالي فإن اللجان المتخصصة هي المرحلة الوسيطة بين اللجان العامة ومجلس الأمناء.

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