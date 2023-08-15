سامح شكرى: استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية وقبول دعوة عمان لاستضافتها

قال وزير الخارجية سامح شكري، منذ قليل، إنه تم اعتماد البيان الصادر من لجنة الاتصال العربي، ووزير خارجية سوريا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أنه تم التوافق على استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية وقبول دعوة عمان لاستضافتها، مُشيرًا إلى أنها مرتبطة بمستقبل سوريا واستقرارها.

وأعرب شكري عن تطلعه لاستئناف عقد اجتماعات اللجنة الدستورية في أقرب وقت، متمنيًا أن تُعقد الاجتماعات قبل نهاية العام الجاري.

الاجتماع تناول القضايا الإنسانية المرتبطة باللاجئين

وتابع: الاجتماع تناول القضايا الإنسانية المرتبطة باللاجئين وعودتهم لسوريا وتوفير كافة السبل لهم، وكذلك العمل على دخول المساعدات الإنسانية لسوريا، وتسهيل الصعاب على الشعب السوري ونحث المنظمات الإغاثية على مراعاة ما يقع على الشعب السوري من أعباء ويكثف من جهوده.