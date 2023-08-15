الفنان "أحمد فؤاد سليم" كتاب جديد لـ أسامة الرحيمى

صدر حديثا عن المهرجان القومي للمسرح "دورة الفنان عادل أمام" كتاب تحت عنوان "أحمد فؤاد سليم" بتحرير الكاتب الصحفي أسامة الرحيمي.

وجاء في مقدمة الكتاب "قبل ثمانية وعشرون سنة تقريبا التقيته لأول مرة، فلقد شاهدته في عرض على مسرح جلال الشرقاوي، واستقر في وجداني أن هذا ليس مكانه، وأنه يحتاج لأفق أرحب، وورق أعمق، ومدى يطلق العنان لموهبته الحبيسة.

أخبرته بهذا، فجاء ردّه مفعما بالاحتمال والأمل، بادرني بإعلان رضاه وأظهر قناعته بأن كل شيء بأوان نطقها بصوت رخيم مطمئن بَيَّنَ يقينه بالفرج المقبل، وسماحة تستتبع الصبر بالتفاؤل.

لم يمض وقت طويل حتى كان يقف أمام كاميرا «يوسف شاهين» في بلاتوهات فيلم «المهاجر»، ليظهر في لقطات معدودات، أن «جادر» الشقيق الأكبر لـ «رام»، ليس شراً مطلقا هو وأخوته، فقد بكي بحرقة حين رأى أخيه المفقود، وتأكد أنه لا يزال على قيد الحياة، بعدما اعتقدوا أنهم قتلوه.

تلك «الثنائية الدرامية داخل النفس الإنسانية، التي برع فيها «أحمد فؤاد «سليم» عبر مسيرته الفنّية ببراعة من يفهم سرّ الخلق، «فألهمها فجورها وتقواها، فلا شخصية في الحياة، ولا التمثيل، تخلو من بعدين أو أكثر، أو نقيضين أو أعقد، وبراعة الفنان في التقاط تلك الازدواجيات، واللعب على مراوحتها داخل النفوس، وبين الناس بالحياة المعيشة في رحلة لصراع بدأ بل بدء الحضارة الإنسانية، وما يزال مستعراً إلى الآن، ولا يعلم أحدا إلى متى سيبقى حاكما للحياة، لكن الجميع يوقنون أنها مرهونة بوجود الصراع، وتدافع الأضداد، ما بقي البشر يدلُّون على الأرض.

وتتجلى معاني الصراع الإنساني باتساع الحياة وتنوع موارد المعرفة ومنها بالقرآن الكريم: «وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ» وفحوى الآية يتفق مع أهم وأعمق التحليلات الدرامية للنفس الإنسانية، فالدفع هنا بمعنى الصراع بين الخير والشر، والقوي والضعيف، والظالم والمظلوم بمختلف الأشكال والصيغ، وفي أي زمان ومكان، لضمان توازن الحياة بين هذا وذاك، فإذا عمها الخير وحده خملت، وإذا انفرد بها الشر فسدت.

أما عن أسامة الرحيمي.. فهو كاتب صحفي بالأهرام، قدم العديد من الأعمال الصحفية الإبداعية والتي منها: بوح المبدعين: صدر عام 2019 عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة، وضم 30 حوارًا صحفيًا.

صباح الخير يا منى (رسائل أدبيه): ألفه بمشاركة زوجته الكاتبة منى الشيمي، وصدر عام 2020 عن دار ابن رشد للنشر والتوزيع بالقاهرة.

طباطيب العبر.. حكايات أدبية من الدراكسة: صدر عام 2021 عن دار دريم بن للنشر والتوزيع بالقاهرة، وشارك ضمن معرض القاهرة الدول.