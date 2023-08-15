الثلاثاء 15 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تدريب مديري الإدارات بالوحدة المحلية لـ سفاجا على تطوير منظومة خدمة المواطنين

صورة من الحدث
صورة من الحدث

استقبل اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، اللجنة العليا لمتابعة المراكز التكنولوجية، المشكلة من ‏العميد مهندس سامح محمد زكريا (مدير المشروع) وأحمد عاطف أبو العزم رئيس قسم التدريب.


وأوضح رئيس المدينة، أن هدف الزيارة عقد اجتماع مع مديري الإدارات المختلفة سفاجا ومدير المركز التكنولوجي ومشرفي النظام لعرض التحديثات التي تمت على المنظومة.

 

‏رافق اللجنة المهندس سعد فتحي المشرف على المراكز التكنولوجية بديوان المحافظة، وضيه علي مدير المركز التكنولوجي بسفاجا، وأجرت اللجنة جولة للمرور على المركز التكنولوجي والإدارات الخلفية منها الإدارة الهندسية بجميع أقسامها، الأملاك، الشؤون القانونية، مشروع المواقف، تنمية الموارد، الحسابات، الإيرادات والإسكان، الحجز الإداري، المجالس، الأرشيف، والتخطيط، وذلك بهدف متابعة العمل على المنظومة ومناقشة الملاحظات إن وجدت وعرض التحديثات وعرض الإنجازات الخاصة بالمركز التكنولوجي وباقي الإدارات من قبل اللجنة القادمة من الوزارة وأهم التقارير (تقارير دعم متخذي القرار).

 

وأكد شعبان، أن اللجنة تسعى إلى رفع كفاءة المركز التكنولوجي والإدارات من خلال تنظيم دورة تدريبية وتوفير مدرب من الوزارة لرفع الكفاءة بجانب الدورة الفعالة والقائمة الآن بالديوان العام حيث تستمر أعمال اللجنة لمدة يومين.

اللواء عمرو حنفي خدمة المواطنين خدمة المواطن رئيس مدينة سفاجا مدينة سفاجا

الأكثر قراءة

فرغا فيه خزنة.. يقتلان شقيقهما بالرصاص بسبب الإرث بسوهاج

وصلة ضرب قاسية من أب لابنه تحوله لجثة هامدة فى بولاق الدكرور

تفاصيل الاستماع لأقوال الشيبى لاعب بيراميدز ضد حسين الشحات

وزيرة الهجرة تزف بشرى سارة للمصريين فى الخارج بشأن إعادة فتح مبادرة السيارات

مسئولة أممية تتحدث لـ"الدستور" عن دعم الرئيس السيسى للشباب: مصر لم تتخاذل فى دفعهم

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

الحسين عبدالرازق

السهم السيئ إلى صدر صاحبه!

عبدالوهاب داود

«الشاهد».. وثيقة تاريخية ضد روايات فاسدة

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية