رئيس «دراجون أويل» الإماراتية: اكتشافات جديدة بخليج السويس خلال 2024

قال المهندس على الجروان، رئيس شركة "دراجون أويل" الإماراتية، إن الشركة تواصل عمليات التنقيب بحثًا عن اكتشافات بترولية «شمال صفا» في منطقة خليج السويس، بالتنسيق مع الهيئة العامة المصرية للبترول.

رئيس «دراجون أويل»: هناك اكتشافات كبيرة خلال الفترة القادمة

وأضاف «الجروان» أنه يجري في الوقت الحالي بناء منصات لزيادة الإنتاج، وخلال العام 2024 ستكون هناك اكتشافات أخرى كبيرة، وذلك بعد تنفيذ حفر التحري وحفر الاستكشاف، لعدد من مناطق امتيازات الشركة في «خليج السويس».

وذكر رئيس الشركة، أن مستوى الإنتاج مبشر بالخير خلال الفترة المقبلة، كما أن الشركة تواصل إنتاج 60 ألف برميل، وفي زيادة مستمرة، وذلك بعد الانتهاء من التسهيلات وتركيب المعدات اللازمة.