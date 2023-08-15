الثلاثاء 15 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد إشارة الفنان محمد رمضان لها.. ما معني NFT XENO؟

محمد رمضان
محمد رمضان

حالة من الجدل أثارها الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، بعدما نشر مجموعة من الصور التي تؤكد دخوله في عمل جديد دون التوضيح، معلقًا عليها بمجموعة من الحروف دون توضيح.

وتساءل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر منصات التواصل عن معني حروف NFT XENO التي كتبها محمد رمضان على مجموعة الصور التي نشرها، أثناء تعاقده مع أحد الشركات اليابانية.

ويرصد "الدستور" معني NFT XENO بعد إشارة رمضان لها في صوره شارك بها جمهوره عبر السوشيال في السطور التالية.

الـ NFT هي اختصار لـnon-fungible tokens وهي أصول رقمية كل منها له قيمة مختلفة لا يمكن استبدالها بأصول أخرى، وتمنح الـNFT شخصا إثبات ملكية أصل رقمي (صورة أو مقطع فيديو أو رسم أو تغريدة أو مقطع موسيقي، بحيث يمكنهم تحقيق الدخل من الملكية أو الحق في الامتلاك.

واستخدم محمد رمضان حروف XENO NFT وهي لعبة يابانية تسمي بـ"زينو"، نشرت القنصلية اليابانية بالسعودية، صورًا تجمع الفنان المصري مع نيشيدا نائب القنصل العام، وعلقت الصفحة قائلة:"تشرفنا بالتعرف عليكم، وهذا بمناسبة توقيع الاتفاقية بين رمضان وشيوئيتشي فوروسي الرئيس التنفيذي لشركة كروز اليابانية بخصوص تعيين الفنان المصري سفيرا لمنطقة الشرق الأوسط للعبة زينو اليابانية".

حفل الفنان محمد رمضان بالسعودية

ويستعد محمد رمضان لإحياء حفله الغنائي الجديد في جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 19 أغسطس الجاري، ويُحضر رمضان للعديد من المفاجآت، في الحفل الذي يرفع  شعار "ثقة في الله أقوى حفل في جدة".

كشفت الجهة المنظمة للحفل عن طرح التذاكر للجمهور اعتبارًا من الإثنين، لتكون متاحة أمام الجميع للحجز، وذلك في الثامنة مساء ويقدم رمضان عدة عروض استعراضية جريئة على مسرح الحفل، التي يقدم معها أشهر أغانيه ومنها "تطبطب" وأغاني فيلمه الجديد "على الزيرو"، والذي طرح مؤخرًا وحقق من خلاله نجاحات عديدة.

NFT NFT XENO لعبة يابانية الفنان محمد رمضان محمد رمضان

الأكثر قراءة

توقعات تنسيق كليات المرحلة الثانية علمي علوم 2023 للطب البيطري والعلوم

من هو محمود حمزة المتسبب فى اندلاع مواجهات طرابلس؟

"تثدى الرجال": مشكلة شائعة تسبب الإحراج.. فكيف يمكنك تجنبها؟

دفتر أحوال الداخلية.. حفل تعذيب فى البحيرة.. وضبط عصابة سرقة الذهب بأسوان

رسميًا.. المصرى يتعاقد مع باهر المحمدى قادمًا من الإسماعيلى

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

الحسين عبدالرازق

السهم السيئ إلى صدر صاحبه!

عبدالوهاب داود

«الشاهد».. وثيقة تاريخية ضد روايات فاسدة

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية