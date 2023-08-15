بعد إشارة الفنان محمد رمضان لها.. ما معني NFT XENO؟

حالة من الجدل أثارها الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، بعدما نشر مجموعة من الصور التي تؤكد دخوله في عمل جديد دون التوضيح، معلقًا عليها بمجموعة من الحروف دون توضيح.

وتساءل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر منصات التواصل عن معني حروف NFT XENO التي كتبها محمد رمضان على مجموعة الصور التي نشرها، أثناء تعاقده مع أحد الشركات اليابانية.

ويرصد "الدستور" معني NFT XENO بعد إشارة رمضان لها في صوره شارك بها جمهوره عبر السوشيال في السطور التالية.

الـ NFT هي اختصار لـnon-fungible tokens وهي أصول رقمية كل منها له قيمة مختلفة لا يمكن استبدالها بأصول أخرى، وتمنح الـNFT شخصا إثبات ملكية أصل رقمي (صورة أو مقطع فيديو أو رسم أو تغريدة أو مقطع موسيقي، بحيث يمكنهم تحقيق الدخل من الملكية أو الحق في الامتلاك.

واستخدم محمد رمضان حروف XENO NFT وهي لعبة يابانية تسمي بـ"زينو"، نشرت القنصلية اليابانية بالسعودية، صورًا تجمع الفنان المصري مع نيشيدا نائب القنصل العام، وعلقت الصفحة قائلة:"تشرفنا بالتعرف عليكم، وهذا بمناسبة توقيع الاتفاقية بين رمضان وشيوئيتشي فوروسي الرئيس التنفيذي لشركة كروز اليابانية بخصوص تعيين الفنان المصري سفيرا لمنطقة الشرق الأوسط للعبة زينو اليابانية".

حفل الفنان محمد رمضان بالسعودية

ويستعد محمد رمضان لإحياء حفله الغنائي الجديد في جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 19 أغسطس الجاري، ويُحضر رمضان للعديد من المفاجآت، في الحفل الذي يرفع شعار "ثقة في الله أقوى حفل في جدة".

كشفت الجهة المنظمة للحفل عن طرح التذاكر للجمهور اعتبارًا من الإثنين، لتكون متاحة أمام الجميع للحجز، وذلك في الثامنة مساء ويقدم رمضان عدة عروض استعراضية جريئة على مسرح الحفل، التي يقدم معها أشهر أغانيه ومنها "تطبطب" وأغاني فيلمه الجديد "على الزيرو"، والذي طرح مؤخرًا وحقق من خلاله نجاحات عديدة.